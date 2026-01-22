Меняет ли цвет оранжевый iPhone 17 Pro на розовый — результаты эксперимента

Оранжевый iPhone 17 Pro, сменивший цвет на розовый. Фото: Reddit

Яркий "космически-оранжевый" iPhone 17 Pro якобы может превращаться в насыщенно-розовый — такую историю обсуждали пользователи Reddit после выхода смартфона. Журналисты решили проверить это на практике, использовав бытовые чистящие средства, которые теоретически могли бы повлиять на покрытие.

Об этом пишет CNET.

Что именно проверяли и почему возникло подозрение о "розовом" цвете

Толчком стал пост на Reddit с фотографиями, где оранжевый iPhone якобы изменил оттенок на ярко-розовый. Причина могла быть в окислении, а на изменение цвета способны влиять вещества вроде перекиси водорода или чистящих средств, которые взаимодействуют с финишным покрытием металлических элементов.

Для эксперимента выбрали два продукта: оксиактивный спрей-пятновыводитель и густой отбеливатель. Такой выбор объясняется тем, что в теории именно подобные компоненты могут способствовать окислению, а также тем, что Apple отдельно предостерегает от средств с отбеливателем или перекисью.

Сначала нанесли оксиактивное средство: распылили его на микрофибру, чтобы ткань была хорошо увлажнена, а затем щедро протерли заднюю часть смартфона. Поскольку в истории с Reddit изменения якобы коснулись металла, а не стекла, основной фокус был на боковых гранях и планке блока камер. После этого телефон оставили примерно на 30 минут, вытерли насухо и осмотрели результат — никакого заметного изменения, цвет остался заводским оранжевым.

Опрыскивание iPhone 17 Pro оксиактивным пятновыводителем. Фото: CNET

Далее настала очередь отбеливателя. Его нанесли на ткань и растерли по корпусу, снова концентрируясь на металлических частях. После очередной паузы примерно на 30 минут средство сняли, а корпус проверили — результат был таким же: никакого "горячего розового" оттенка.

Удалось ли повторить "розовый iPhone" после нескольких месяцев повторных попыток

К эксперименту возвращались не один раз: начали еще в октябре, затем повторно наносили оба средства многократно, иногда оставляя их на корпусе до часа. Даже через несколько месяцев заметного результата не было. Максимум — при определенном освещении может казаться, будто оттенок немного изменился, но не факт, что это не самообман. В любом случае это не похоже на "драматические" фото из оригинального поста.

Результат эксперимента прост: случайный короткий контакт оранжевого iPhone с бытовыми моющими средствами не превратит его в редкий розовый экземпляр, который можно выгодно продать.

