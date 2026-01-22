Відео
Головна Технології Чи справді iPhone 17 Pro може рожевіти після чищення

Чи справді iPhone 17 Pro може рожевіти після чищення

Дата публікації: 22 січня 2026 11:41
Чи змінює колір помаранчевий iPhone 17 Pro на рожевий — результати експерименту
Помаранчевий iPhone 17 Pro, що змінив колір на рожевий. Фото: Reddit

Яскравий "космічно-помаранчевий" iPhone 17 Pro нібито може перетворюватися на насичено-рожевий — таку історію обговорювали користувачі Reddit після виходу смартфона. Журналісти вирішили перевірити це на практиці, використавши побутові засоби для чищення, які теоретично могли б вплинути на покриття.

Про це пише CNET.

Читайте також:

Що саме перевіряли і чому виникла підозра про "рожевий" колір

Поштовхом став допис на Reddit із фотографіями, де помаранчевий iPhone нібито змінив відтінок на яскраво-рожевий. Причина могла бути в окисненні, а на зміну кольору здатні впливати речовини на кшталт перекису водню або засобів для чищення, які взаємодіють із фінішним покриттям металевих елементів.

Для експерименту обрали два продукти: оксиактивний спрей-плямовивідник та густий відбілювач. Такий вибір пояснюється тим, що в теорії саме подібні компоненти можуть сприяти окисненню, а також тим, що Apple окремо застерігає від засобів із відбілювачем або перекисом.

Спершу нанесли оксиактивний засіб: розпилили його на мікрофібру, щоб тканина була добре зволожена, а потім щедро протерли задню частину смартфона. Оскільки в історії з Reddit зміни нібито торкнулися металу, а не скла, основний фокус був на бокових гранях і планці блоку камер. Після цього телефон залишили приблизно на 30 хвилин, витерли насухо й оглянули результат — жодної помітної зміни, колір залишився заводським помаранчевим.

Опрыскивание iPhone 17 Pro оксиактивным средством для удаления пятен
Обприскування iPhone 17 Pro оксиактивним засобом для видалення плям. Фото: CNET

Далі настала черга відбілювача. Його нанесли на тканину та розтерли по корпусу, знову концентруючись на металевих частинах. Після чергової паузи приблизно на 30 хвилин засіб зняли, а корпус перевірили — результат був таким самим: жодного "гарячого рожевого" відтінку.

Чи вдалося повторити "рожевий iPhone" після кількох місяців повторних спроб

До експерименту поверталися не один раз: почали ще в жовтні, потім повторно наносили обидва засоби багаторазово, інколи залишаючи їх на корпусі до години. Навіть через кілька місяців помітного результату не було. Максимум — у певному освітленні може здаватися, ніби відтінок трохи змінився, але не факт, що це не самообман. У будь-якому разі це не схоже на "драматичні" фото з оригінального допису.

Результат експерименту простий: випадковий короткий контакт помаранчевого iPhone з побутовими мийними засобами не перетворить його на рідкісний рожевий екземпляр, який можна вигідно продати.

Нагадаємо, нічна зарядка iPhone для багатьох стала звичною рутиною — так приємно прокинутися з повністю зарядженим смартфоном. Водночас Apple звертає увагу на певні нюанси безпеки, які варто враховувати, залишаючи пристрій під'єднаним до мережі на кілька годин поспіль.

Також ми писали, що в опитуваннях користувачів найвищий рівень задоволеності несподівано отримали моделі iPhone, яким уже майже шість років. У списку фаворитів опинився й iPhone SE другого покоління, тоді як найсвіжіші флагмани були представлені значно скромніше.

Apple iPhone смартфон колір експеримент iPhone 17 Pro
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
