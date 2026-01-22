Чи змінює колір помаранчевий iPhone 17 Pro на рожевий — результати експерименту

Чи справді iPhone 17 Pro може рожевіти після чищення
Яскравий "космічно-помаранчевий" iPhone 17 Pro нібито може перетворюватися на насичено-рожевий — таку історію обговорювали користувачі Reddit після виходу смартфона. Журналісти вирішили перевірити це на практиці, використавши побутові засоби для чищення, які теоретично могли б вплинути на покриття.
Про це пише CNET.
Що саме перевіряли і чому виникла підозра про "рожевий" колір
Поштовхом став допис на Reddit із фотографіями, де помаранчевий iPhone нібито змінив відтінок на яскраво-рожевий. Причина могла бути в окисненні, а на зміну кольору здатні впливати речовини на кшталт перекису водню або засобів для чищення, які взаємодіють із фінішним покриттям металевих елементів.
Для експерименту обрали два продукти: оксиактивний спрей-плямовивідник та густий відбілювач. Такий вибір пояснюється тим, що в теорії саме подібні компоненти можуть сприяти окисненню, а також тим, що Apple окремо застерігає від засобів із відбілювачем або перекисом.
Спершу нанесли оксиактивний засіб: розпилили його на мікрофібру, щоб тканина була добре зволожена, а потім щедро протерли задню частину смартфона. Оскільки в історії з Reddit зміни нібито торкнулися металу, а не скла, основний фокус був на бокових гранях і планці блоку камер. Після цього телефон залишили приблизно на 30 хвилин, витерли насухо й оглянули результат — жодної помітної зміни, колір залишився заводським помаранчевим.
Далі настала черга відбілювача. Його нанесли на тканину та розтерли по корпусу, знову концентруючись на металевих частинах. Після чергової паузи приблизно на 30 хвилин засіб зняли, а корпус перевірили — результат був таким самим: жодного "гарячого рожевого" відтінку.
Чи вдалося повторити "рожевий iPhone" після кількох місяців повторних спроб
До експерименту поверталися не один раз: почали ще в жовтні, потім повторно наносили обидва засоби багаторазово, інколи залишаючи їх на корпусі до години. Навіть через кілька місяців помітного результату не було. Максимум — у певному освітленні може здаватися, ніби відтінок трохи змінився, але не факт, що це не самообман. У будь-якому разі це не схоже на "драматичні" фото з оригінального допису.
Результат експерименту простий: випадковий короткий контакт помаранчевого iPhone з побутовими мийними засобами не перетворить його на рідкісний рожевий екземпляр, який можна вигідно продати.
