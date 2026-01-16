Відео
Головна Технології Користувачі обрали найкращий iPhone для купівлі у 2026 році

Користувачі обрали найкращий iPhone для купівлі у 2026 році

Дата публікації: 16 січня 2026 16:32
Найкращий iPhone у 2026 році — вибір користувачів
В руках смартфон Apple iPhone 12 mini. Фото: Unsplash

Користувачі віддали найвищі оцінки задоволеності серед iPhone моделі, якій уже майже шість років. У свіжому рейтингу серед фаворитів також опинився iPhone SE другого покоління, тоді як найновіші флагмани представлені мінімально.

Про це йдеться у дослідженні AnTuTu.

Читайте також:

Який iPhone став найкращим серед користувачів

Якщо дивитися саме на смартфони, перше місце посів iPhone 12 mini з показником 95,73%.

Рейтинг удовлетворенности iPhone
Рейтинг найкращих пристроїв на iOS станом на грудень 2025 року. Фото: AnTuTu

У 2020 році модель сприймали стримано через дуже компактний корпус і, відповідно, невелику батарею. Втім із часом iPhone 12 mini отримав "друге дихання" і став помітно популярнішим, особливо серед прихильників невеликих смартфонів.

Другим серед iPhone у списку йде iPhone SE (2020) з рівнем схвалення 95%. Цю модель цінують як доступніший вхід в екосистему Apple: попри те, що смартфон об'єктивно застарів, власники продовжують ним користуватися та високо оцінюють досвід.

Найновішим смартфоном у добірці став iPhone 17 Max — він опинився на дев'ятій позиції з 93,6% позитивних відгуків. У цьому ж рейтингу загальним лідером серед пристроїв Apple став iPad Air 4, а також до десятки найкращих увійшли iPhone 8 і кілька моделей iPad, зокрема iPad Pro та iPad Air різних поколінь.

Нагадаємо, на задній панелі iPhone можна побачити дві або три камери залежно від моделі, а у версіях Pro всередині модуля є ще й помітний чорний елемент. Це не дизайнерська деталь, а окремий сенсор, який відповідає за роботу системи знімання та покращує точність фото.

Також ми писали, що Apple готує довгоочікуване оновлення Siri, яке користувачі iPhone чекають ще з минулого року. Перші нововведення можуть з'явитися найближчим часом в iOS 26.4 Beta 1, тоді як повний реліз планують на березень.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
