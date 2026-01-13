Нова Siri в iOS 26.4 — Apple готує масштабне оновлення асистента

Голосовий асистент Siri на екрані iPhone. Фото: Unsplash

Apple готує оновлену версію Siri, на яку користувачі iPhone чекають із минулого року. Перші зміни можуть з'явитися вже за кілька тижнів у складі iOS 26.4 Beta 1, а повноцінний реліз очікують у березні.

Про це пише PhoneArena.

Що зміниться в Siri з iOS 26.4 і чому це важливо

Apple ще у вересні 2024 року показала, як має працювати нова Siri, у рекламі з британською акторкою Беллою Рамзі. У ролику асистент допомагає згадати ім'я людини, з якою героїня познайомилася в конкретному ресторані минулого місяця: Siri знаходить потрібний контакт, спираючись на контекст і дані з особистих застосунків.

Щоб відповідати на такі запити, Siri має вміти звертатися до інформації в пошті, календарі та повідомленнях і на основі цього формувати точну відповідь. Проте в березні Apple відклала запуск "нової Siri" на невизначений термін, і тепер її появу пов'язують з оновленням iOS 26.4, яке прогнозують на березень.

Втім, чекати до весни, ймовірно, доведеться не всім. Якщо користувач підписаний на Apple Beta Software Program для iOS 26, то наприкінці цього місяця — після виходу стабільної iOS 26 — може отримати доступ до iOS 26.4 Beta 1. Саме в ній можуть з'явитися перші елементи оновленої Siri.

Серед ключових нововведень — здатність Siri краще розуміти контекст того, що відображається на екрані iPhone. Ідея в тому, що користувачеві не потрібно буде щоразу пояснювати всі деталі: наприклад, якщо на дисплеї відкрито адресу, можна попросити Siri додати її до контакту в телефонній книзі.

Також очікується, що Siri навчиться виконувати дії між різними застосунками. Як приклад наводиться запит на кшталт: знайти фото, зроблене вчора на пляжі, і надіслати його конкретній людині. Або — дізнатися, о котрій приземляється літак мами, якщо відповідна інформація є в листуванні, електронній пошті чи календарі. Водночас підкреслюється обмеження: якщо даних у "Пошті", "Повідомленнях" або "Календарі" немає, Siri не зможе "вгадати" відповідь і просто нічого не знайде.

Окрема частина змін в iOS 26.4 стосується перетворення Siri на систему, ближчу за принципом до великих мовних моделей. Замість того щоб відповідати посиланнями на загальні запитання, Siri нібито отримає веборієнтований механізм відповідей, який видаватиме узагальнені результати — приблизно так, як це вже роблять Gemini та ChatGPT.

Нагадаємо, Apple завершила 2025 рік у сильній позиції й увійшла у 2026 рік з помітним запасом упевненості, попри виклики останнього часу. Водночас для компанії залишається ключове запитання — чи зможе вона повноцінно заявити про себе в епоху штучного інтелекту, де вирішальну роль відіграватиме Siri.

Також ми писали, що Apple готує велике оновлення Apple Intelligence у наступному релізі iOS. Апдейт охопить Siri, пошук і функції здоров'я, зробивши взаємодію з iPhone більш персоналізованою та інтуїтивною.