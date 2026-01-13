Видео
Главная Технологии Владельцы iPhone получат новую Siri уже через несколько недель

Владельцы iPhone получат новую Siri уже через несколько недель

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 14:24
Новая Siri в iOS 26.4 — Apple готовит масштабное обновление ассистента
Голосовой ассистент Siri на экране iPhone. Фото: Unsplash

Apple готовит обновленную версию Siri, которую пользователи iPhone ждут с прошлого года. Первые изменения могут появиться уже через несколько недель в составе iOS 26.4 Beta 1, а полноценный релиз ожидают в марте.

Об этом пишет PhoneArena.

Читайте также:

Что изменится в Siri с iOS 26.4 и почему это важно

Apple еще в сентябре 2024 года показала, как должна работать новая Siri, в рекламе с британской актрисой Беллой Рамзи. В ролике ассистент помогает вспомнить имя человека, с которым героиня познакомилась в конкретном ресторане в прошлом месяце: Siri находит нужный контакт, опираясь на контекст и данные из личных приложений.

Чтобы отвечать на такие запросы, Siri должна уметь обращаться к информации в почте, календаре и сообщениях и на основе этого формировать точный ответ. Однако в марте Apple отложила запуск "новой Siri" на неопределенный срок, и теперь ее появление связывают с обновлением iOS 26.4, которое прогнозируют на март.

Впрочем, ждать до весны, вероятно, придется не всем. Если пользователь подписан на Apple Beta Software Program для iOS 26, то в конце этого месяца — после выхода стабильной iOS 26 — может получить доступ к iOS 26.4 Beta 1. Именно в ней могут появиться первые элементы обновленной Siri.

Среди ключевых нововведений — способность Siri лучше понимать контекст того, что отображается на экране iPhone. Идея в том, что пользователю не нужно будет каждый раз объяснять все детали: например, если на дисплее открыт адрес, можно попросить Siri добавить его к контакту в телефонной книге.

Также ожидается, что Siri научится выполнять действия между различными приложениями. В качестве примера приводится запрос вроде: найти фото, сделанное вчера на пляже, и отправить его конкретному человеку. Или — узнать, во сколько приземляется самолет мамы, если соответствующая информация есть в переписке, электронной почте или календаре. В то же время подчеркивается ограничение: если данных в "Почте", "Сообщениях" или "Календаре" нет, Siri не сможет "угадать" ответ и просто ничего не найдет.

Отдельная часть изменений в iOS 26.4 касается превращения Siri в систему, более близкую по принципу к большим языковым моделям. Вместо того чтобы отвечать ссылками на общие вопросы, Siri якобы получит веб-ориентированный механизм ответов, который будет выдавать обобщенные результаты — примерно так, как это уже делают Gemini и ChatGPT.

Напомним, Apple завершила 2025 год в сильной позиции и вошла в 2026 год с заметным запасом уверенности, несмотря на вызовы последнего времени. В то же время для компании остается ключевой вопрос — сможет ли она полноценно заявить о себе в эпоху искусственного интеллекта, где решающую роль будет играть Siri.

Также мы писали, что Apple готовит крупное обновление Apple Intelligence в следующем релизе iOS. Апдейт охватит Siri, поиск и функции здоровья, сделав взаимодействие с iPhone более персонализированным и интуитивным.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
