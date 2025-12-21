Ограничение Siri — что не стоит спрашивать голосового ассистента Apple

Ассистент Siri в технике Apple — какие вопросы нельзя задавать
После обновлений iOS ассистент Siri в технике Apple все еще не совсем хорошо справляется с обычными задачами. Лучше всего это заметно, когда речь идет о сложных или чувствительных запросах.
Издание Slashgear рассказывает, какие вопросы лучше не задавать Siri.
Перечень вопросов, которые не стоит задавать Siri
Siri эффективно выполняет простые команды, например установку будильника, добавление события в календарь или включение света.
- Сложные и многошаговые запросы
Когда запрос усложняется и содержит несколько условий или уточнений, ассистент начинает путаться. Даже обновление с поддержкой "естественной речи" не превратило Siri в надежный инструмент для сложных сценариев.
- Медицинские советы и чрезвычайные ситуации
У ассистента Siri не стоит спрашивать о медицинской помощи, поскольку он может неправильно распознать слова или вообще не понять запрос. Это может быть критической ошибкой в экстренной ситуации.
В то же время Apple предусмотрела функции в случае чрезвычайной ситуации, которые работают по простым командам или автоматически.
- Неправомерные действия и сомнительные шуточные высказывания
Даже шуточные запросы о противоправных действиях могут иметь серьезные последствия. Есть случаи, когда взаимодействие с Siri становилось частью официальных расследований. Хоть Apple и гарантирует защиту приватности, любая подозрительная активность способна привлечь нежелательное внимание.
- Личные и конфиденциальные данные
После интеграции Siri с ChatGPT часть запросов обрабатывается на сторонних серверах, что означает возможное хранение и анализ данных вне экосистемы Apple. Передача личной информации в таком формате несет риски.
- Базовые запросы
Даже базовые операции Siri может выполнить с ошибками. Ассистент иногда искажает продиктованный текст или путает контакты, поэтому стоит быть внимательными.
То же самое касается веб-поиска — вместо конкретного ответа пользователь часто видит только перечень ссылок.
- Операции с финансами и доступ к системе
Siri имеет ограниченные возможности в финансовых сервисах и не умеет полностью управлять кошельками или банковскими приложениями.
Даже доступные функции могут привести к ошибкам в сумме или подтверждении операций.
Напомним, Apple обнародовала список самых популярных приложений для iPhone и iPad в 2025 году.
Также Google и Apple начали совместную разработку нового инструмента, который упростит перенос данных между Android и iOS.
Читайте Новини.LIVE!