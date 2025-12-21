Ограничение Siri — что не стоит спрашивать голосового ассистента Apple

Телефон в руках. Фото: Pexels

После обновлений iOS ассистент Siri в технике Apple все еще не совсем хорошо справляется с обычными задачами. Лучше всего это заметно, когда речь идет о сложных или чувствительных запросах.

Издание Slashgear рассказывает, какие вопросы лучше не задавать Siri.

Реклама

Читайте также:

Перечень вопросов, которые не стоит задавать Siri

Siri эффективно выполняет простые команды, например установку будильника, добавление события в календарь или включение света.

Сложные и многошаговые запросы

Когда запрос усложняется и содержит несколько условий или уточнений, ассистент начинает путаться. Даже обновление с поддержкой "естественной речи" не превратило Siri в надежный инструмент для сложных сценариев.

Медицинские советы и чрезвычайные ситуации

У ассистента Siri не стоит спрашивать о медицинской помощи, поскольку он может неправильно распознать слова или вообще не понять запрос. Это может быть критической ошибкой в экстренной ситуации.

В то же время Apple предусмотрела функции в случае чрезвычайной ситуации, которые работают по простым командам или автоматически.

Неправомерные действия и сомнительные шуточные высказывания

Даже шуточные запросы о противоправных действиях могут иметь серьезные последствия. Есть случаи, когда взаимодействие с Siri становилось частью официальных расследований. Хоть Apple и гарантирует защиту приватности, любая подозрительная активность способна привлечь нежелательное внимание.

Личные и конфиденциальные данные

После интеграции Siri с ChatGPT часть запросов обрабатывается на сторонних серверах, что означает возможное хранение и анализ данных вне экосистемы Apple. Передача личной информации в таком формате несет риски.

Базовые запросы

Даже базовые операции Siri может выполнить с ошибками. Ассистент иногда искажает продиктованный текст или путает контакты, поэтому стоит быть внимательными.

То же самое касается веб-поиска — вместо конкретного ответа пользователь часто видит только перечень ссылок.

Операции с финансами и доступ к системе

Siri имеет ограниченные возможности в финансовых сервисах и не умеет полностью управлять кошельками или банковскими приложениями.

Даже доступные функции могут привести к ошибкам в сумме или подтверждении операций.

Напомним, Apple обнародовала список самых популярных приложений для iPhone и iPad в 2025 году.

Также Google и Apple начали совместную разработку нового инструмента, который упростит перенос данных между Android и iOS.