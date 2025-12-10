Google и Apple упростят переход между Android и iOS — как будет работать новый инструмент

Переход между Android и iOS станет проще — что изменится
Google и Apple начали совместную работу над новым инструментом, который облегчит переход пользователей между смартфонами на Android и iOS. Новое решение позволит переносить данные во время начальной настройки устройства и постепенно заменит существующие отдельные программы для миграции.
Об этом пишет 9to5Google.
Как будет происходить упрощенный переход с iPhone на Android и наоборот
Компании работают над единым подходом к переносу информации между платформами, чтобы сделать смену смартфона менее болезненной для пользователя. Речь идет о возможности передавать данные непосредственно в процессе начальной настройки нового устройства — как на Android, так и на iOS.
Первые признаки этой интеграции уже появились в Android Canary 2512, которую получили все смартфоны линейки Pixel. На стороне Apple поддержка нового механизма появится в одном из будущих разработческих билдов iOS 26. До публичного запуска функциональность планируют расширить: добавить больше типов данных, передаваемых между устройствами.
В то же время и Android Canary, и разработческие версии iOS не предназначены для широкого круга пользователей. Такие сборки могут содержать ошибки и проблемы с производительностью, поэтому тестирование новых возможностей происходит на ограниченной аудитории. В случае Google эти обновления впоследствии попадут в Android Beta, а уже потом — в стабильные релизы.
Точных сроков выхода финальной версии упрощенного переключения между платформами пока нет. Поддержка будет появляться на Android-устройствах постепенно, отдельно для разных моделей. Пока же пользователи могут и в дальнейшем пользоваться существующими средствами миграции данных: приложением Move to iOS на Android и Android Switch на устройствах под управлением iOS.
Напомним, даже старый Android-смартфон можно ощутимо "оживить" с помощью нескольких простых шагов. Четыре базовые действия способны вернуть устройству скорость без перепрошивки и доступа root.
Также мы писали, что многие владельцы iPhone пользуются лишь базовыми функциями, не замечая десятков скрытых возможностей. Часть из них спрятана глубоко в настройках и работает незаметно, но существенно влияет на удобство пользования.
Читайте Новини.LIVE!