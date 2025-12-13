Самые популярные приложения для iPhone и iPad в 2025 году — кто возглавил рейтинг

Смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

ChatGPT возглавил рейтинг самых популярных бесплатных приложений для iPhone в США по итогам 2025 года, который Apple опубликовала в своем ежегодном списке загрузок. В десятке также оказались Threads, Google, TikTok, WhatsApp и другие сервисы.

Об этом пишет TechCrunch.

Apple обнародовала ежегодный перечень самых загружаемых приложений и игр. На американском рынке приложение OpenAI — ChatGPT — заняло первое место среди бесплатных приложений для iPhone (без учета игр) по количеству инсталляций в 2025 году.

Рейтинг бесплатных приложений для iPhone выглядит следующим образом:

ChatGPT;

Threads;

Google;

TikTok;

WhatsApp Messenger;

Instagram;

YouTube;

Google Maps;

Gmail;

Google Gemini.

Рейтинг бесплатных приложений для iPad таков:

YouTube;

ChatGPT;

Netflix;

Disney+;

Amazon Prime Video;

TikTok;

Google Chrome;

Goodnotes;

Canva;

HBO Max.

Напомним, в ноябре рейтинг производительности iOS-устройств снова возглавили iPad Pro на чипах M5 и M4. Расклад сил в ТОП-3 почти не изменился, а старшие версии iPad Pro и в дальнейшем демонстрируют самые стабильные результаты.

Также мы писали, что старые iPad часто годами лежат без дела, хотя все еще остаются вполне пригодными для повседневных задач. Даже без поддержки свежих обновлений такие планшеты могут быть полезными во многих сценариях.