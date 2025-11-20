Как использовать старый iPad — лучшие способы дать вторую жизнь планшету

На столе планшет Apple iPad. Фото: Unsplash

Старые iPad часто годами пылятся в ящике, хотя до сих пор способны выполнять полезные задачи. Даже если планшет уже не тянет новейшие обновления, для многих сценариев его возможностей более чем достаточно.

Как еще можно использовать старый iPad, чтобы не выбрасывать его

Кассовый терминал

В кафе или ресторане iPad удобен тем, что вмещает несколько меню сразу, их легко листать, а шрифт или фото можно увеличивать для лучшей читабельности. Минусом может быть только батарея, поэтому планшет часто оставляют подключенным к питанию. При необходимости iPad способен работать и как POS-система с соответствующим приложением и картридером, но для этого нужна модель, которая поддерживает минимальные требования таких программ.

Запасной ноутбук

После выхода iPadOS 26 даже не слишком новые планшеты стали ближе к роли "легкого ноутбука". Обновление убрало давние ограничения — в частности в работе с окнами, меню и файлами — и поддерживается на моделях вроде iPad 9-го поколения, iPad mini 5-го, iPad Air 3-го и некоторых iPad Pro. Полностью заменить ноутбук старый iPad не всегда способен, но как резервный компьютер в дороге или отпуске он очень выручает: его не так жалко, если случится повреждение или потеря.

Планшет с jailbreak

Для пользователей, которых до сих пор раздражают рамки iPadOS, остается вариант джейлбрейка. Это способ открыть скрытые возможности системы и ставить программы вне App Store через альтернативные менеджеры вроде Sileo или Zebra. Самый распространенный инструмент palera1n работает на устройствах с чипами от A8 до A11, то есть на моделях уровня iPad 5-го поколения, iPad mini 4, iPad Air 2 и первого iPad Pro 12,9. В то же время такой шаг отменяет гарантию, требует периодического подключения к компьютеру для перезапуска и не дает обновлений безопасности, поэтому риски стоит взвесить заранее.

Экран для тренировок

Еще одна роль — "экран для тренировок". Apple Fitness+ и подобные сервисы требуют значительно меньшей версии системы (достаточно iPadOS 11+), поэтому работают даже на довольно старых устройствах. Большой дисплей и более громкие динамики делают iPad удобнее смартфона в домашнем спортзале или на беговой дорожке, а планшет можно просто держать на зарядке и не думать об автономности.

Телесуфлер

Наконец, старый iPad легко превратить в телесуфлер. Существуют бесплатные приложения, такие как Teleprompter, которые позволяют настраивать прокрутку и читать текст прямо в камеру. Если сторонние программы не нужны, в Pages есть режим докладчика с автопрокруткой, а Split Screen или Slide Over позволяют читать сценарий и параллельно записывать голосовые заметки или видео.

