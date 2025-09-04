Видео
Instagram появился на iPad — почему пришлось ждать 15 лет

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 10:34
Instagram на iPad — после 15 лет соцсеть получила родное приложение
Приложение Instagram на экране iPad. Фото: кадр из видео/YouTube

Instagram наконец получил родное приложение для iPad. Несмотря на многолетние объяснения Meta о якобы малой аудитории планшетов Apple, сервис таки дошел до самого популярного планшета — после 396 обновлений.

Об этом пишет Apple Insider.

Почему так долго

Почему так долго

Instagram всегда позиционировался как визуальная соцсеть с большими качественными изображениями — казалось бы, идеальный сценарий для большого экрана iPad. Но несмотря на очевидность такого шага, платформу игнорировали 15 лет: даже не странно было бы предположить, что запуск iPad в 2010 году мог вдохновить старт Instagram в том же году.

Долгое время компания объясняла задержку тем, что пользователей iPad якобы мало, чтобы оправдать разработку. Ситуация еще более странно выглядела после 2023 года, когда появилась версия Instagram для Android-планшетов. Если это и не сводится к личным симпатиям руководителя сервиса Адама Моссери к Android (которые он действительно имеет), то логика здесь все равно хромает: iPad, продающийся значительно лучше, вряд ли имеет меньшую базу пользователей.

Да, превратить iPhone-приложение в iPad-версию — это не просто "поставить галочку" в Xcode, но масштаб работы все же несравним с фрагментированным миром Android-планшетов, где многообразие размеров и типов устройств превращает задачу в сизифов труд.

Впрочем, теперь приложение есть: версия 396 Instagram для iPhone стала и нативной программой для iPad. И все же остается не совсем понятно, что именно в сотнях предыдущих обновлений было настолько критичным, что iPad пришлось ждать столько лет.

Meta подала это с определенной дерзостью.

"Пользователи давно об этом просили, и мы потратили время, чтобы спроектировать опыт, который оптимизирует любимые части Instagram для большего экрана", — говорится в заявлении компании.

Там же добавляют, что использовали больший дисплей, чтобы дать больше функций с меньшим количеством касаний, сохраняя простоту.

Напомним, Instagram официально подтвердил тестирование функции репоста сообщений, над которой команда работает еще с 2022 года. Новая опция уже доступна для ограниченной группы пользователей и имеет целью сделать взаимодействие с лентой более динамичным и разнообразным.

Также мы писали, что Google признала проблему повышенного потребления энергии популярным приложением Instagram на смартфонах с One UI 7 и другими версиями Android. Компания предложила решение, которое должно снизить нагрузку на аккумулятор и вернуть нормальное время автономной работы устройства.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
