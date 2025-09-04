Instagram на iPad — после 15 лет соцсеть получила родное приложение

Приложение Instagram на экране iPad. Фото: кадр из видео/YouTube

Instagram наконец получил родное приложение для iPad. Несмотря на многолетние объяснения Meta о якобы малой аудитории планшетов Apple, сервис таки дошел до самого популярного планшета — после 396 обновлений.

Почему так долго

Instagram всегда позиционировался как визуальная соцсеть с большими качественными изображениями — казалось бы, идеальный сценарий для большого экрана iPad. Но несмотря на очевидность такого шага, платформу игнорировали 15 лет: даже не странно было бы предположить, что запуск iPad в 2010 году мог вдохновить старт Instagram в том же году.

Долгое время компания объясняла задержку тем, что пользователей iPad якобы мало, чтобы оправдать разработку. Ситуация еще более странно выглядела после 2023 года, когда появилась версия Instagram для Android-планшетов. Если это и не сводится к личным симпатиям руководителя сервиса Адама Моссери к Android (которые он действительно имеет), то логика здесь все равно хромает: iPad, продающийся значительно лучше, вряд ли имеет меньшую базу пользователей.

Да, превратить iPhone-приложение в iPad-версию — это не просто "поставить галочку" в Xcode, но масштаб работы все же несравним с фрагментированным миром Android-планшетов, где многообразие размеров и типов устройств превращает задачу в сизифов труд.

Впрочем, теперь приложение есть: версия 396 Instagram для iPhone стала и нативной программой для iPad. И все же остается не совсем понятно, что именно в сотнях предыдущих обновлений было настолько критичным, что iPad пришлось ждать столько лет.

Meta подала это с определенной дерзостью.

"Пользователи давно об этом просили, и мы потратили время, чтобы спроектировать опыт, который оптимизирует любимые части Instagram для большего экрана", — говорится в заявлении компании.

Там же добавляют, что использовали больший дисплей, чтобы дать больше функций с меньшим количеством касаний, сохраняя простоту.

