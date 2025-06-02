Instagram для iPad — Meta готовит нативное приложение к концу 2025 года

Приложение Instagram на экране смартфона. Фото: Unsplash

На прошлой неделе Meta выпустила официальное приложение WhatsApp для iPad, положив конец пятнадцатилетнему ожиданию пользователей. Теперь компания, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, "на полных оборотах" тестирует и планшетную версию Instagram, которую внутри кампуса Meta уже используют сотрудники.

Об этом пишет 9to5Mac.

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В своей рассылке Power On Гурман сообщает, что Meta планирует выпустить нативное приложение Instagram для iPad до конца 2025 года, если все пойдет по плану. Сейчас владельцы планшетов вынуждены пользоваться увеличенной версией для iPhone, которая никогда не была адаптирована под большой экран.

Отсутствие поддержки iPad долгое время казалось демонстративным "уколом" Марка Цукерберга в сторону Apple после ряда публичных споров. В частности, CEO Apple Тим Кук в свое время прокомментировал скандал Cambridge Analytica словами: "Я бы не оказался в такой ситуации", что, по слухам, лично задело Цукерберга. Напряжение усилил инцидент с VPN-сервисом Onavo, из-за которого Meta на некоторое время потеряла доступ к программе разработчиков Apple.

К тому же растянутое изображение и более низкое начальное разрешение фотографий затрудняли использование Instagram на iPad. Однако за последние годы планшеты Apple получили более широкую аудиторию, а сам Instagram превратился в платформу с высококачественным контентом, широкоформатным видео и долговременным просмотром. Конкуренцию также усиливает TikTok, который давно предлагает полноценный клиент для iPad и продолжает отвоевывать аудиторию.

В таких условиях Meta осталось немного опций для роста доходов, так что, как и в случае с WhatsApp, запуск Instagram на iPad превратился из желания в необходимость. Если внутренние тестирования пройдут успешно, владельцы планшетов получат долгожданное обновление уже в этом году.

Напомним, компания Meta, которая стоит за Instagram, представила новое мобильное приложение Edits — оно позиционируется как бесплатная альтернатива популярному редактору CapCut, связанному с TikTok. Скачать программу уже можно в App Store и Google Play на любой мобильной платформе.

Также мы писали, что Apple планирует изменить систему нумерации своих мобильных операционных систем. Если новый подход будет реализован, осенью 2025 года iOS 18 будет переименована в iOS 26, а дальнейшие версии будут соответствовать последним двум цифрам календарного года.