Instagram для iPad — Meta готує нативний застосунок до кінця 2025 року

Застосунок Instagram на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Минулого тижня Meta випустила офіційний застосунок WhatsApp для iPad, поклавши край п'ятнадцятирічному очікуванню користувачів. Тепер компанія, за даними Марка Гурмана з Bloomberg, "на повних обертах" тестує і планшетну версію Instagram, яку всередині кампусу Meta вже використовують співробітники.

Про це пише 9to5Mac.

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У своєму розсиланні Power On Гурман повідомляє, що Meta планує випустити нативний застосунок Instagram для iPad до кінця 2025 року, якщо все піде за планом. Наразі власники планшетів змушені користуватися збільшеною версією для iPhone, яка ніколи не була адаптована під великий екран.

Відсутність підтримки iPad довгий час здавалася демонстративним "уколом" Марка Цукерберга у бік Apple після низки публічних суперечок. Зокрема, CEO Apple Тім Кук свого часу прокоментував скандал Cambridge Analytica словами: "Я б не опинився в такій ситуації", що, за чутками, особисто зачепило Цукерберга. Напруження посилив інцидент із VPN-сервісом Onavo, через який Meta на деякий час втратила доступ до програми розробників Apple.

До того ж розтягнуте зображення та нижча початкова роздільна здатність світлин ускладнювали використання Instagram на iPad. Однак за останні роки планшети Apple отримали ширшу аудиторію, а сам Instagram перетворився на платформу з високоякісним контентом, широкоформатним відео і довготривалим переглядом. Конкуренцію також підсилює TikTok, який давно пропонує повноцінний клієнт для iPad і продовжує відвойовувати аудиторію.

У таких умовах Meta залишилося небагато опцій для зростання доходів, тож, як і у випадку з WhatsApp, запуск Instagram на iPad перетворився з бажання на необхідність. Якщо внутрішні тестування пройдуть успішно, власники планшетів отримають довгоочікуване оновлення вже цього року.

Нагадаємо, компанія Meta, яка стоїть за Instagram, представила новий мобільний застосунок Edits — він позиціюється як безплатна альтернатива популярному редактору CapCut, пов'язаному з TikTok. Завантажити програму вже можна в App Store та Google Play на будь-якій мобільній платформі.

Також ми писали, що Apple планує змінити систему нумерації своїх мобільних операційних систем. Якщо новий підхід буде реалізовано, восени 2025 року iOS 18 буде перейменовано на iOS 26, а подальші версії відповідатимуть останнім двом цифрам календарного року.