Meta запустила Edits — потужний конкурент CapCut для відеомонтажу

Застосунок Instagram в App Store. Фото: Unsplash

Meta, розробник Instagram, відкрила для всіх мобільних платформ новий застосунок Edits, який покликаний стати альтернативою пов'язаному з TikTok редактору CapCut. Програма безплатно доступна в App Store та Google Play.

Про це пише The Verge.

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Які можливості отримають автори контенту в Edits

Edits позиціюють як професійний інструмент для створення контенту. Застосунок поєднує керування проєктами, нотатки для ідей і статистику переглядів із розширеними функціями монтажу, яких немає в основному додатку Instagram. Серед них — заміна фону через "зелене" тло, вирізання об'єктів із кадру та генерація анімацій на базі статичних зображень за допомогою ШІ.

Таймлайн в редакторі відео Edits. Фото: Meta

За набором інструментів Edits помітно нагадує CapCut від ByteDance. Поява новинки відбулася на тлі нещодавньої короткочасної недоступності TikTok і CapCut у магазинах застосунків США, що лише підкреслило намір Meta скласти пряме конкурентне протистояння.

Очільник Instagram Адам Моссері, анонсуючи Edits на початку року, визнав схожість із CapCut, але на платформі Threads запевнив, що новинка орієнтована насамперед на професійних творців, а не на пересічних користувачів. У коментарі для The Verge він уточнив, що Edits отримає значно ширший спектр творчих інструментів і буде націлена на меншу, проте більш вимогливу аудиторію.

Meta вже анонсує майбутні доповнення до Edits: підтримку ключових кадрів, нові ШІ-функції та можливість спільної роботи над відео.

Нагадаємо, Meta ввела чергові обмеження для підлітків в Instagram. Компанія посилила захист неповнолітніх від небажаного контенту та контактів, а також обмежила можливість проводити стріми без дозволу батьків.

Також ми писали, що Meta впровадила нову функцію в Instagram для любителів переглядати Reels. Тепер користувачі можуть прискорювати відеоролики.