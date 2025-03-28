Instagram додає перемотування Reels — як використовувати нову функцію

Додаток Instagram на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Компанія Meta оголосила про впровадження нової функції в Instagram, яка має стати в пригоді всім, хто полюбляє переглядати Reels. Завдяки цьому оновленню користувачі отримають змогу прискорювати відеоролики.

Про це пише 9to5Google.

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В Instagram Reels з'явиться швидке перемотування відео

Раніше і TikTok, і Reels були обмежені короткою тривалістю, проте з часом дозволили додавати все довші відео. Це зумовило потребу в можливості пропускати або прискорювати певні фрагменти. TikTok уже давно має функцію перемотування, і тепер подібний інструмент з'явиться й у Reels.

За повідомленнями, користувачі, яким уже доступне оновлення, можуть переглядати ролики у двічі пришвидшеному темпі, і для цього достатньо натиснути й утримувати палець зліва чи справа на екрані під час перегляду Reels. Дехто сприйме це як зручну функцію, тоді як інші, особливо творці контенту, можуть хвилюватися, що люди звикнуть до дуже динамічного формату і менше зосереджуватимуться на довших відео.

Також Meta працює над окремим мобільним застосунком для відеомонтажу під назвою Edits. Цей інструмент мав вийти вже цього місяця, однак дату релізу знову перенесли. Програма має стати конкурентом для CapCut (розробленого TikTok), адже пропонуватиме можливості знімання та редагування відео безпосередньо на смартфонах.

Щоб мати можливість скористатися новою функцією, потрібно переконатися, що у вас встановлена остання версія додатка.

Нагадаємо, в TikTok запустили нові функції для захисту підлітків. Тепер батьки можуть блокувати використання соцмережі їхніми дітьми у певні години, а також переглядати списки їх підписок.

Також ми писали, що китайські вчені провели дослідження, в якому виявили, що надмірний перегляд коротких відео в TikTok, Reels та Shorts негативно впливає на психічне здоров'я людини. Окрім того, під загрозою знаходяться зір та когнітивні функції користувача.