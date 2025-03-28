Instagram добавляет перемотку Reels — как использовать новую функцию

Приложение Instagram на экране смартфона. Фото: Unsplash

Компания Meta объявила о внедрении новой функции в Instagram, которая должна пригодиться всем, кто любит просматривать Reels. Благодаря этому обновлению пользователи получат возможность ускорять видеоролики.

Об этом пишет 9to5Google.

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В Instagram Reels появится быстрая перемотка видео

Ранее и TikTok, и Reels были ограничены короткой продолжительностью, однако со временем позволили добавлять все более длинные видео. Это обусловило потребность в возможности пропускать или ускорять определенные фрагменты. TikTok уже давно имеет функцию перемотки, и теперь подобный инструмент появится и в Reels.

По сообщениям, пользователи, которым уже доступно обновление, могут просматривать ролики в дважды ускоренном темпе, и для этого достаточно нажать и удерживать палец слева или справа на экране во время просмотра Reels. Некоторые воспримут это как удобную функцию, тогда как другие, особенно создатели контента, могут волноваться, что люди привыкнут к очень динамичному формату и будут меньше сосредотачиваться на длинных видео.

Также Meta работает над отдельным мобильным приложением для видеомонтажа под названием Edits. Этот инструмент должен был выйти уже в этом месяце, однако дату релиза снова перенесли. Программа должна стать конкурентом для CapCut (разработанного TikTok), ведь будет предлагать возможности съемки и редактирования видео непосредственно на смартфонах.

Чтобы иметь возможность воспользоваться новой функцией, нужно убедиться, что у вас установлена последняя версия приложения.

Напомним, в TikTok запустили новые функции для защиты подростков. Теперь родители могут блокировать использование соцсети их детьми в определенные часы, а также просматривать списки их подписок.

Также мы писали, что китайские ученые провели исследование, в котором обнаружили, что чрезмерный просмотр коротких видео в TikTok, Reels и Shorts негативно влияет на психическое здоровье человека. Кроме того, под угрозой находятся зрение и когнитивные функции пользователя.