Meta запустила Edits — мощный конкурент CapCut для видеомонтажа

Приложение Instagram в App Store. Фото: Unsplash

Meta, разработчик Instagram, открыла для всех мобильных платформ новое приложение Edits, которое призвано стать альтернативой связанному с TikTok редактору CapCut. Программа бесплатно доступна в App Store и Google Play.

Об этом пишет The Verge.

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Какие возможности получат авторы контента в Edits

Edits позиционируют как профессиональный инструмент для создания контента. Приложение сочетает управление проектами, заметки для идей и статистику просмотров с расширенными функциями монтажа, которых нет в основном приложении Instagram. Среди них — замена фона через "зеленый" фон, вырезание объектов из кадра и генерация анимаций на базе статических изображений с помощью ИИ.

Таймлайн в редакторе видео Edits. Фото: Meta

По набору инструментов Edits заметно напоминает CapCut от ByteDance. Появление новинки произошло на фоне недавней кратковременной недоступности TikTok и CapCut в магазинах приложений США, что лишь подчеркнуло намерение Meta составить прямое конкурентное противостояние.

Глава Instagram Адам Моссери, анонсируя Edits в начале года, признал сходство с CapCut, но на платформе Threads заверил, что новинка ориентирована прежде всего на профессиональных создателей, а не на рядовых пользователей. В комментарии для The Verge он уточнил, что Edits получит значительно более широкий спектр творческих инструментов и будет нацелена на меньшую, но более требовательную аудиторию.

Meta уже анонсирует будущие дополнения к Edits: поддержку ключевых кадров, новые ИИ-функции и возможность совместной работы над видео.

Напомним, Meta ввела очередные ограничения для подростков в Instagram. Компания усилила защиту несовершеннолетних от нежелательного контента и контактов, а также ограничила возможность проводить стримы без разрешения родителей.

Также мы писали, что Meta внедрила новую функцию в Instagram для любителей просматривать Reels. Теперь пользователи могут ускорять видеоролики.