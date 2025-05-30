Instagram розряджає батарею смартфонів Samsung — як виправити проблему

Логотип застосунку Instagram на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google визнала, що популярний застосунок Instagram спричиняє надмірне споживання заряду на смартфонах з One UI 7 та іншими версіями Android. Компанія вже порекомендувала розв'язання: достатньо встановити свіже оновлення Instagram під номером 382.0.0.49.84.

Про це пише SammyFans.

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В офіційному повідомленні "Battery drain on Android devices" Google закликала користувачів переконатися, що вони оновили Instagram до згаданої збірки, адже саме вона усуває помилку, яка "з'їдала" заряд швидше за інші застосунки з таким самим часом активного екрана. Перш ніж компанія підтвердила проблему, скарги на X, Reddit і форумах посипалися від власників смартфонів Samsung, Google Pixel та інших брендів. Один із власників Galaxy A53, наприклад, помітив, що за 54 хвилини роботи Instagram витратив 12,4% заряду, тоді як WhatsApp за 49 хвилин — лише 2,4%.

Хоча зайве енергоспоживання Instagram є суто помилкою застосунку, воно позначилося на всій системі: пристрої з One UI 7 і без того споживали більше енергії через нові візуальні елементи прошивки. Тепер очікується, що поєднання свіжої версії Instagram і подальших оптимізацій ПЗ поверне звичну автономність, на яку розраховують власники Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra та інших моделей.

Нагадаємо, одна-єдина зарядка, залишена в розетці, майже не впливає на рахунок за електроенергію. Але коли в оселі постійно під'єднано кілька адаптерів, навіть незначне споживання набуває помітного масштабу. Ба більше, постійне перебування зарядок у мережі створює додаткові ризики для техніки й безпеки житла.

Також ми писали, що у 2025 році користувачі по-новому сприйматимуть роль акумулятора в смартфоні. Застосунки зі штучним інтелектом, постійно активні дисплеї та потужна апаратна начинка суттєво знижують автономність навіть флагманських моделей.