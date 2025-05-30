Instagram разряжает батарею смартфонов Samsung — как исправить проблему

Логотип приложения Instagram на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google признала, что популярное приложение Instagram вызывает чрезмерное потребление заряда на смартфонах с One UI 7 и другими версиями Android. Компания уже порекомендовала решение: достаточно установить свежее обновление Instagram под номером 382.0.0.49.84.

Об этом пишет SammyFans.

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В официальном сообщении "Battery drain on Android devices" Google призвала пользователей убедиться, что они обновили Instagram до упомянутой сборки, ведь именно она устраняет ошибку, которая "съедала" заряд быстрее других приложений с таким же временем активного экрана. Прежде чем компания подтвердила проблему, жалобы на X, Reddit и форумах посыпались от владельцев смартфонов Samsung, Google Pixel и других брендов. Один из владельцев Galaxy A53, например, заметил, что за 54 минуты работы Instagram потратил 12,4% заряда, тогда как WhatsApp за 49 минут — только 2,4%.

Хотя излишнее энергопотребление Instagram является чисто ошибкой приложения, оно сказалось на всей системе: устройства с One UI 7 и без того потребляли больше энергии из-за новых визуальных элементов прошивки. Теперь ожидается, что сочетание свежей версии Instagram и дальнейших оптимизаций ПО вернет привычную автономность, на которую рассчитывают владельцы Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra и других моделей.

Напомним, одна-единственная зарядка, оставленная в розетке, почти не влияет на счет за электроэнергию. Но когда в доме постоянно подключено несколько адаптеров, даже незначительное потребление приобретает заметный масштаб. Более того, постоянное пребывание зарядок в сети создает дополнительные риски для техники и безопасности жилья.

Также мы писали, что в 2025 году пользователи по-новому будут воспринимать роль аккумулятора в смартфоне. Приложения с искусственным интеллектом, постоянно активные дисплеи и мощная аппаратная начинка существенно снижают автономность даже флагманских моделей.