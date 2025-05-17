Як продовжити роботу смартфона — дієві поради для збереження заряду батареї

В руках розряджений смартфон. Фото: Pexels

У 2025 році ми по-новому оцінюємо значення акумулятора смартфона. Зростання популярності застосунків на основі ШІ, постійно активні екрани та потужне "залізо" змушують навіть найефективніші пристрої розряджатися ще до вечері. Водночас технології акумуляторів не стоять на місці: з'являються елементи на основі кремній-вуглецю, покращене керування енергоспоживанням та швидкі зарядки, які дбайливіше ставляться до ресурсу батареї. Але якщо користувач ігнорує базові правила використання смартфона, жодна інновація не вбереже від несподіваної розрядки посеред дня.

Про це пише Gizmochina.

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Незалежно від того, чи ви користуєтеся флагманським Galaxy, чи доступною моделлю Redmi, змінити ситуацію можна кількома простими кроками.

Перший — звернути увагу на активність застосунків у фоновому режимі. Часто основне навантаження створюють саме ті програми, які ви не бачите: соціальні мережі, трекери активності чи навіть клавіатура. Перейдіть у налаштування, відкрийте розділ "Батарея" та перевірте, що саме споживає найбільше енергії. Вимкніть фонову активність для другорядних застосунків.

Те саме стосується й автоматичної синхронізації. Gmail, календарі, хмара — якщо пристрій оновлюється кожні п'ять хвилин, він і споживає стільки ж. Зменшення частоти синхронізації або повне її вимкнення для другорядних програм допоможе зекономити заряд.

Екран — ще один головний споживач енергії. На AMOLED-панелях дисплей може "з'їдати" понад половину заряду. Щоб зменшити навантаження, використовуйте адаптивну яскравість — вона автоматично підлаштовується під освітлення. Якщо ви не граєте чи не переглядаєте динамічний контент, варто встановити частоту оновлення екрана на 60 Гц замість 120. Це подовжить роботу телефону на кілька годин.

Не ігноруйте темний режим — він не лише для естетики. На OLED-дисплеях він реально економить заряд, адже чорні пікселі просто не підсвічуються. Чорні шпалери й темні теми інтерфейсу — маленький, але дієвий крок.

Важливо й те, як саме ви заряджаєте свій пристрій. Сучасні смартфони підтримують режими захисту батареї, наприклад, "Оптимізоване заряджання" на iPhone чи "Захист акумулятора" у Samsung і Pixel. Вони зупиняють заряд на рівні 80-85%, доповнюючи його лише тоді, коли це справді потрібно. Переконайтеся, що ці функції активні.

Підключення до бездротової зарядки або зворотного живлення зручні, але менш ефективні. Якщо є можливість, заряджайте смартфон звичайним дротом. І намагайтеся уникати постійного швидкого заряджання — воно корисне в критичних ситуаціях, але в довгостроковій перспективі менш безпечне для акумулятора.

Зважаючи на те, що ШІ дедалі частіше працює локально — розпізнає голос, транскрибує текст, визначає об'єкти — зростає навантаження на батарею. Багато смартфонів вже мають функції на кшталт "адаптивної батареї", які вивчають звички користувача та обмежують споживання енергії програмами, що рідко використовуються. Не варто ігнорувати ці налаштування — вони непомітно подовжують роботу пристрою.

Нагадаємо, Apple планує впровадити в iOS 19 нову функцію на основі штучного інтелекту, яка допомагатиме економити заряд акумулятора. За попередньою інформацією, система аналізуватиме звички користувача й автоматично обмежуватиме роботу певних застосунків, аби уникнути зайвого енергоспоживання.

Також ми писали, що у 2025 році виробники смартфонів нарешті навчаться поєднувати високу продуктивність із тривалою автономною роботою. У мейнстрим активно виходять моделі з батареями понад 6000 мАг, а завдяки новітнім кремній-вуглецевим елементам вдалося зберегти тонкий корпус і забезпечити швидке заряджання.