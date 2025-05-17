Как продлить работу смартфона — действенные советы для сохранения заряда батареи

В руках разряженный смартфон. Фото: Pexels

В 2025 году мы по-новому оцениваем значение аккумулятора смартфона. Рост популярности приложений на основе ИИ, постоянно активные экраны и мощное "железо" заставляют даже самые эффективные устройства разряжаться еще до ужина. В то же время технологии аккумуляторов не стоят на месте: появляются элементы на основе кремний-углерода, улучшенное управление энергопотреблением и быстрые зарядки, которые бережнее относятся к ресурсу батареи. Но если пользователь игнорирует базовые правила использования смартфона, ни одна инновация не убережет от неожиданной разрядки посреди дня.

Об этом пишет Gizmochina.

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Независимо от того, пользуетесь ли вы флагманским Galaxy или доступной моделью Redmi, изменить ситуацию можно несколькими простыми шагами.

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Первый — обратить внимание на активность приложений в фоновом режиме. Часто основную нагрузку создают именно те программы, которые вы не видите: социальные сети, трекеры активности или даже клавиатура. Перейдите в настройки, откройте раздел "Батарея" и проверьте, что именно потребляет больше всего энергии. Отключите фоновую активность для второстепенных приложений.

То же самое касается и автоматической синхронизации. Gmail, календари, облако — если устройство обновляется каждые пять минут, оно и потребляет столько же. Уменьшение частоты синхронизации или полное ее отключение для второстепенных программ поможет сэкономить заряд.

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Экран — еще один главный потребитель энергии. На AMOLED-панелях дисплей может "съедать" более половины заряда. Чтобы уменьшить нагрузку, используйте адаптивную яркость — она автоматически подстраивается под освещение. Если вы не играете или не просматриваете динамический контент, стоит установить частоту обновления экрана на 60 Гц вместо 120. Это продлит работу телефона на несколько часов.

Не игнорируйте темный режим — он не только для эстетики. На OLED-дисплеях он реально экономит заряд, ведь черные пиксели просто не подсвечиваются. Черные обои и темные темы интерфейса — маленький, но действенный шаг.

Важно и то, как именно вы заряжаете свое устройство. Современные смартфоны поддерживают режимы защиты батареи, например, "Оптимизированная зарядка" на iPhone или "Защита аккумулятора" у Samsung и Pixel. Они останавливают заряд на уровне 80-85%, дополняя его только тогда, когда это действительно нужно. Убедитесь, что эти функции активны.

Подключение к беспроводной зарядке или обратному питанию удобны, но менее эффективны. Если есть возможность, заряжайте смартфон обычным проводом. И старайтесь избегать постоянной быстрой зарядки — она полезна в критических ситуациях, но в долгосрочной перспективе менее безопасна для аккумулятора.

Учитывая то, что ИИ все чаще работает локально — распознает голос, транскрибирует текст, определяет объекты — растет нагрузка на батарею. Многие смартфоны уже имеют функции вроде "адаптивной батареи", которые изучают привычки пользователя и ограничивают потребление энергии редко используемыми программами. Не стоит игнорировать эти настройки — они незаметно продлевают работу устройства.

Напомним, Apple планирует внедрить в iOS 19 новую функцию на основе искусственного интеллекта, которая будет помогать экономить заряд аккумулятора. По предварительной информации, система будет анализировать привычки пользователя и автоматически ограничивать работу определенных приложений, чтобы избежать лишнего энергопотребления.

Также мы писали, что в 2025 году производители смартфонов наконец научатся сочетать высокую производительность с длительной автономной работой. В мейнстрим активно выходят модели с батареями более 6000 мАч, а благодаря новейшим кремний-углеродным элементам удалось сохранить тонкий корпус и обеспечить быструю зарядку.