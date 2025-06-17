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Репосты в Instagram наконец-то станут официальной функцией

17 июня 2025 15:38
Владимир Мололкин - редактор
Instagram тестирует репосты в ленте — что изменится для пользователей
Логотип Instagram на экране смартфона. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Instagram официально подтвердил, что проверяет возможность репостить сообщения. Соцсеть разрабатывает эту опцию еще с 2022 года и уже открыла ее для части пользователей.

Об этом пишет TechCrunch.

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Первые тестеры заметили, что смогут делиться не только чужими, но и собственными публикациями повторно. Это станет альтернативой нынешней опции "Поделиться в Stories" и позволит размещать чужой контент непосредственно в ленте. До сих пор пользователи часто прибегали к сторонним приложениям или обходам, чтобы распространить материал — официальный инструмент устранит эту потребность.

Нововведение вызывает неоднозначные реакции. Одни опасаются, что еще один формат только перегрузит платформу, где уже сосуществуют сообщения, Stories, Reels, Notes, DM и реклама. Другие, наоборот, приветствуют идею, ведь смогут быстро делиться интересными материалами, как это давно делают в Threads или TikTok, а первопроходцем остается Twitter со своим "ретвитом" с 2009 года.

Для авторов репосты открывают дополнительный способ увеличить охват и узнаваемость. В то же время это поможет уменьшить количество мемов и фотографий без ссылки на первоисточник, ведь официальный репост автоматически будет отображать автора.

Пока неизвестно, когда и запустит ли вообще Instagram функцию для всех, поскольку все будет зависеть от результатов тестирования.

Напомним, Google подтвердила, что приложение Instagram на Android, в частности в прошивках One UI 7, негативно влияет на автономность. Для решения проблемы советуют обновить программу до версии 382.0.0.49.84, которая уже доступна в магазинах.

Также мы писали, что Meta представила новое приложение Edits — простой мобильный редактор видео, который может составить конкуренцию популярному CapCut. Программа уже доступна для бесплатной загрузки на Android и iOS.

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