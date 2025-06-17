Instagram тестує репости в стрічці — що зміниться для користувачів

Логотип Instagram на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Instagram офіційно підтвердив, що перевіряє можливість репостити дописи. Соцмережа розробляє цю опцію ще з 2022 року і вже відкрила її для частини користувачів.

Про це пише TechCrunch.

Реклама

Читайте також:

Що зміниться для користувачів та авторів

Перші тестери помітили, що зможуть ділитися не лише чужими, а й власними публікаціями повторно. Це стане альтернативою нинішній опції "Поділитися у Stories" і дозволить розміщувати чужий контент безпосередньо у стрічці. Дотепер користувачі часто вдавалися до сторонніх застосунків чи обходів, аби поширити матеріал — офіційний інструмент усуне цю потребу.

Нововведення викликає неоднозначні реакції. Одні побоюються, що ще один формат лише перевантажить платформу, де вже співіснують дописи, Stories, Reels, Notes, DM і реклама. Інші, навпаки, вітають ідею, адже зможуть швидко ділитися цікавими матеріалами, як це давно роблять у Threads або TikTok, а першопрохідцем залишається Twitter зі своїм "ретвітом" із 2009 року.

Для авторів репости відкривають додатковий спосіб збільшити охоплення та впізнаваність. Водночас це допоможе зменшити кількість мемів і фотографій без посилання на першоджерело, адже офіційний репост автоматично відображатиме автора.

Поки що невідомо, коли та чи взагалі Instagram запустить функцію для всіх, оскільки усе залежатиме від результатів тестування.

Нагадаємо, Google підтвердила, що застосунок Instagram на Android, зокрема в прошивках One UI 7, негативно впливає на автономність. Для розв'язання проблеми радять оновити програму до версії 382.0.0.49.84, яка вже доступна в магазинах.

Також ми писали, що Meta представила новий застосунок Edits — простий мобільний редактор відео, який може скласти конкуренцію популярному CapCut. Програма вже доступна для безплатного завантаження на Android та iOS.