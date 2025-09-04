Instagram на iPad — після 15 років соцмережа отримала рідний застосунок

Застосунок Instagram на екрані iPad. Фото: кадр з відео/YouTube

Instagram нарешті отримав рідний застосунок для iPad. Попри багаторічні пояснення Meta про нібито малу аудиторію планшетів Apple, сервіс таки дійшов до найпопулярнішого планшета — після 396 оновлень.

Чому так довго

Instagram завжди позиціювався як візуальна соцмережа з великими якісними зображеннями — здавалося б, ідеальний сценарій для великого екрана iPad. Та попри очевидність такого кроку, платформу ігнорували 15 років: навіть не дивно було б припустити, що запуск iPad у 2010 році міг надихнути старт Instagram того ж року.

Довгий час компанія пояснювала затримку тим, що користувачів iPad нібито замало, аби виправдати розробку. Ситуація мала ще дивніший вигляд після 2023 року, коли з'явилася версія Instagram для Android-планшетів. Якщо це й не зводиться до особистих симпатій керівника сервісу Адама Моссері до Android (які він справді має), то логіка тут все одно кульгає: iPad, що продається значно краще, навряд чи має меншу базу користувачів.

Так, перетворити iPhone-додаток на iPad-версію — це не просто "поставити галочку" в Xcode, але масштаб роботи все ж незрівнянний із фрагментованим світом Android-планшетів, де різноманіття розмірів і типів пристроїв перетворює завдання на сізіфову працю.

Утім, тепер застосунок є: версія 396 Instagram для iPhone стала й нативною програмою для iPad. І все ж лишається не зовсім зрозуміло, що саме в сотнях попередніх оновлень було настільки критичним, що iPad довелося чекати стільки років.

Meta подала це з певною зухвалістю.

"Користувачі давно про це просили, і ми витратили час, щоб спроєктувати досвід, який оптимізує улюблені частини Instagram для більшого екрана", — йдеться в заяві компанії.

Там же додають, що використали більший дисплей, щоб дати більше функцій із менше торкань, зберігаючи простоту.

