Як використати старий iPad — найкращі способи дати друге життя планшету

Старі iPad часто роками припадають пилом у шухляді, хоча й досі здатні виконувати корисні завдання. Навіть якщо планшет уже не тягне найновіші оновлення, для багатьох сценаріїв його можливостей більш ніж достатньо.

Як ще можна використати старий iPad, щоб не викидати його

Касовий термінал

У кафе чи ресторані iPad зручний тим, що вміщує кілька меню одразу, їх легко гортати, а шрифт або фото можна збільшувати для кращої читабельності. Мінусом може бути лише батарея, тож планшет часто залишають підключеним до живлення. За потреби iPad здатен працювати і як POS-система з відповідним застосунком та картридером, але для цього потрібна модель, яка підтримує мінімальні вимоги таких програм.

Запасний ноутбук

Після виходу iPadOS 26 навіть не надто нові планшети стали ближчими до ролі "легкого ноутбука". Оновлення прибрало давні обмеження — зокрема у роботі з вікнами, меню та файлами — і підтримується на моделях на кшталт iPad 9-го покоління, iPad mini 5-го, iPad Air 3-го та деяких iPad Pro. Повністю замінити ноутбук старий iPad не завжди здатен, але як резервний комп'ютер у дорозі чи відпустці він дуже виручає: його не так шкода, якщо трапиться пошкодження або втрата.

Планшет з jailbreak

Для користувачів, яких досі дратують рамки iPadOS, залишається варіант джейлбрейка. Це спосіб відкрити приховані можливості системи й ставити програми поза App Store через альтернативні менеджери на кшталт Sileo чи Zebra. Найпоширеніший інструмент palera1n працює на пристроях із чипами від A8 до A11, тобто на моделях рівня iPad 5-го покоління, iPad mini 4, iPad Air 2 та першого iPad Pro 12,9. Водночас такий крок скасовує гарантію, вимагає періодичного підключення до комп'ютера для перезапуску та не дає оновлень безпеки, тож ризики варто зважити заздалегідь.

Екран для тренувань

Ще одна роль — "екран для тренувань". Apple Fitness+ та подібні сервіси потребують значно меншої версії системи (достатньо iPadOS 11+), тому працюють навіть на доволі старих пристроях. Великий дисплей і гучніші динаміки роблять iPad зручнішим за смартфон у домашньому спортзалі або на біговій доріжці, а планшет можна просто тримати на зарядці й не думати про автономність.

Телесуфлер

Нарешті, старий iPad легко перетворити на телесуфлер. Існують безплатні застосунки, як-от Teleprompter, які дають змогу налаштовувати прокрутку й читати текст прямо в камеру. Якщо сторонні програми не потрібні, у Pages є режим доповідача з автопрокруткою, а Split Screen чи Slide Over дозволяють читати сценарій і паралельно записувати голосові нотатки або відео.

