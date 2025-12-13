Найпопулярніші застосунки для iPhone та iPad у 2025 році — хто очолив рейтинг

Смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

ChatGPT очолив рейтинг найпопулярніших безплатних застосунків для iPhone у США за підсумками 2025 року, який Apple опублікувала у своєму щорічному списку завантажень. У десятці також опинилися Threads, Google, TikTok, WhatsApp та інші сервіси.

Про це пише TechCrunch.

Apple оприлюднила щорічний перелік найзавантажуваніших застосунків і ігор. На американському ринку застосунок OpenAI — ChatGPT — посів перше місце серед безплатних застосунків для iPhone (без урахування ігор) за кількістю інсталяцій у 2025 році.

Рейтинг безплатних застосунків для iPhone має такий вигляд:

ChatGPT;

Threads;

Google;

TikTok;

WhatsApp Messenger;

Instagram;

YouTube;

Google Maps;

Gmail;

Google Gemini.

Рейтинг безплатних застосунків для iPad такий:

YouTube;

ChatGPT;

Netflix;

Disney+;

Amazon Prime Video;

TikTok;

Google Chrome;

Goodnotes;

Canva;

HBO Max.

Нагадаємо, у листопаді рейтинг продуктивності iOS-пристроїв знову очолили iPad Pro на чипах M5 та M4. Розклад сил у ТОП-3 майже не змінилася, а старші версії iPad Pro й надалі демонструють найстабільніші результати.

Також ми писали, що старі iPad часто роками лежать без діла, хоча все ще залишаються цілком придатними для повсякденних задач. Навіть без підтримки найсвіжіших оновлень такі планшети можуть бути корисними в багатьох сценаріях.