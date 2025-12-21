Обмеження Siri — що не варто питати голосового асистента Apple

Телефон у руках. Фото: Pexels

Після оновлень iOS асистент Siri у техніці Apple все ще не зовсім добре справляється зі звичайними завданнями. Найкраще це помітно, коли йдеться про складні або чутливі запити.

Видання Slashgear розповідає, які запитання краще не ставити Siri.

Перелік питань, які не варто ставити Siri

Siri найефективніше виконує прості команди, наприклад встановлення будильника, додавання події до календаря або увімкнення світла.

Складні та багатокрокові запити

Коли запит ускладнюється і містить кілька умов або уточнень, асистент починає плутатися. Навіть оновлення з підтримкою "природної мови" не перетворило Siri на надійний інструмент для складних сценаріїв.

Медичні поради та надзвичайні ситуації

В асистента Siri не варто запитувати про медичну допомогу, оскільки він може неправильно розпізнати слова або взагалі не зрозуміти запит. Це може бути критичною помилкою в екстреній ситуації

Водночас Apple передбачила функції у випадку надзвичайної ситуації, які працюють за простими командами або автоматично.

Неправомірні дії і сумнівні жартівливі вислови

Навіть жартівливі запити про протиправні дії можуть мати серйозні наслідки. Є випадки, коли взаємодія з Siri ставала частиною офіційних розслідувань. Хоч Apple і гарантує захист приватності, будь-яка підозріла активність здатна привернути небажану увагу.

Особисті та конфіденційні дані

Після інтеграції Siri з ChatGPT частина запитів обробляється на сторонніх серверах, що означає можливе зберігання та аналіз даних поза екосистемою Apple. Передача особистої інформації в такому форматі несе ризики.

Базові запити

Навіть базові операції Siri може виконати з помилками. Асистент інколи перекручує продиктований текст або плутає контакти, тому варто буде уважними.

Те ж саме стосується вебпошуку — замість конкретної відповіді користувач часто бачить лише перелік посилань.

Операції з фінансами та доступ до системи

Siri має обмежені можливості у фінансових сервісах і не вміє повністю керувати гаманцями чи банківськими додатками.

Навіть доступні функції можуть призвести до помилок у сумі чи підтвердженні операцій.

