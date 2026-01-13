iPhone 4 знову в тренді — за що цінують 15-річну модель смартфона

Смартфон Apple iPhone 4. Фото: Unsplash

У TikTok різко зросла популярність iPhone 4: користувачам подобається зернистий стиль фото з 5-мегапіксельної камери, який разюче відрізняється від знімків сучасних iPhone із 48 Мп, як-от iPhone 17. Водночас за приємною "естетикою з минулого" ховаються обмеження — і питання безпеки тут не єдине.

Про це пише Forbes.

Реклама

Читайте також:

Що приваблює в iPhone 4 і які ризики варто врахувати

Смартфон і сьогодні здається легким, тонким і зручним у кишені, а камера не випирає з корпусу, підкреслюючи "стрункий" дизайн.

Екран тут лише 3,5 дюйма, але щільність пікселів досі має переконливий вигляд навіть через роки. Втім, безпекова сторона iPhone 4 залишає значно менше простору для романтики: ризики добре відомі й серйозні, тож порада звучить жорстко — не прив'язувати до пристрою Apple ID або iCloud і тримати якомога далі будь-які чутливі застосунки на кшталт банківських.

Фактично iPhone 4 радять використовувати максимально ізольовано: в авіарежимі, без SIM-картки — лише як камеру й ні для чого більше.

Втім, є й практичні нюанси, які швидко нагадують про вік моделі. Акумулятору вже понад 10 років, тож тривалої автономності чекати не варто. Обсяг пам'яті також скромний: від 8 до 32 ГБ в iPhone 4 — хоча 5-мегапіксельні знімки займають менше місця. У iPhone 4s камера вже на 8 Мп, відповідно файли "важчі", зате доступні конфігурації зі сховищем до 64 ГБ.

Окрема сторінка історії — antennagate: в iPhone 4 стискання корпусу певним чином могло помітно погіршувати зв'язок. Якщо користуватися лише Wi-Fi, проблема не так дошкуляє, але загалом ця модель може вимагати більше терпіння. У iPhone 4s антенний блок переробили.

Додає клопоту й 30-контактний роз'єм заряджання: те, що має вигляд милої "деталі епохи", у щоденному використанні швидко стає незручним, особливо на тлі Lightning та USB-C, які під'єднуються будь-яким боком.

iPhone 4 свого часу був справжнім проривом, але сьогодні навіть у ролі "ретро-камери" він має суттєві обмеження — і частина з них стає помітною одразу після першого захоплення ностальгією.

Нагадаємо, AirPlay на iPhone може перетворитися на вразливе місце, якщо увімкнено автоматичне з'єднання з чужими пристроями. Фахівці з кібербезпеки застерігають: у такому режимі зловмисники теоретично можуть спробувати дістатися до особистих даних, фото та навіть фінансової інформації.

Також ми писали, що власники деяких нових моделей iPhone помітили дивну поведінку смартфонів під час авіаперельотів — корпус нібито починає роздуватися. Якщо проблема виявиться не поодинокою, це може свідчити про ризик здуття акумуляторів і потенційно небезпечні сценарії, включно з перегрівом або займанням.