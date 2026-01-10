Відео
Одне налаштування iPhone, яке може відкрити доступ хакерам

Одне налаштування iPhone, яке може відкрити доступ хакерам

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 06:32
AirPlay на iPhone може загрожувати безпеці — як його вимкнути
В руках смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

Функція AirPlay в iPhone може стати слабким місцем, якщо смартфон налаштований на автоматичні підключення до сторонніх пристроїв. Експерти з цифрової безпеки попереджають: у такому режимі зловмисники здатні спробувати отримати доступ до особистих даних, банківських реквізитів і фото.

Про це пише LADbible.

Читайте також:

У чому ризик і як його прибрати

Проблема пов'язана не з самим AirPlay, а з тим, що він може намагатися з'єднуватися з пристроями без участі власника. Будь-яке активне бездротове з'єднання, яке працює "у фоні" та без вашого контролю, підвищує ризик атаки.

Засновник консалтингової компанії Secure Ideas Кевін Такетт звертає увагу на зайву "комунікабельність" смартфона: коли функція увімкнена без потреби, це створює додаткову площину для зловмисників. На його думку, безпечніше вимикати її або переводити в режим ручного підтвердження, якщо AirPlay не використовується постійно.

Керівник Parameter Security Дейв Гроністер описує можливий сценарій атаки: хакер може створити фальшивий пристрій, який маскується під легітимний AirPlay-сигнал. Якщо iPhone налаштований на автопідключення, він здатен спробувати з'єднатися з таким пристроєм без запиту до користувача. Далі зловмисник може скористатися вразливістю в системі та передати шкідливий код, отримавши доступ до файлів, повідомлень і застосунків без підтвердження власника.

Окремо експерти наголошують, що розвиток штучного інтелекту спрощує подібні маніпуляції, тому звичка контролювати бездротові підключення стає частиною базової цифрової гігієни.

Щоб зменшити ризик, AirPlay радять перевести з автоматичного режиму в ручний. Для цього відкрийте "Параметри" — "Загальні" — "AirPlay і безперервність" — "Автоматичний AirPlay" і змініть значення з "Автоматично" на "Ніколи" або "Запитувати". Варіант "Запитувати" дає змогу підтверджувати кожне підключення й суттєво знижує шанс непомітного зламу.

Нагадаємо, USB-порт смартфона давно використовується не лише для заряджання — через нього під'єднують флешки, зовнішні диски, OTG-аксесуари та інші пристрої. Водночас несертифіковані або сумнівні гаджети можуть зашкодити акумулятору й поставити під загрозу безпеку особистих даних.

Також ми писали, що раптові гальмування Android-смартфона, нав'язлива реклама або поява невідомих застосунків часто сигналізують про зараження шкідливим ПЗ. У такому випадку важливо якомога швидше обмежити доступ вірусу до мережі та видалити підозрілий софт.

