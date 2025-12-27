Відео
Ознаки вірусу на Android, які ігнорують користувачі

Ознаки вірусу на Android, які ігнорують користувачі

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 06:32
Як самостійно видалити вірус з Android — інструкція
Смартфон в руках. Фото: Pexels

Якщо смартфон на Android раптом став працювати повільніше, показує надто багато реклами або у списку програм з'явилися незрозумілі застосунки, це може свідчити про зараження шкідливим ПЗ. У такій ситуації важливо швидко обмежити доступ вірусу до мережі та прибрати підозрілий софт.

Про це пише Gazeta.ua.

Читайте також:

Як швидко почистити Android від вірусу

Від'єднайтеся від інтернету

Насамперед вимкніть Wi-Fi та мобільні дані. Так ви перекриєте шкідливій програмі доступ до мережі, щоб вона не могла передавати дані або поширюватися далі.

Запустіть телефон у "Безпечному режимі"

"Безпечний режим" запускає систему без сторонніх застосунків — це зупиняє роботу потенційного вірусу і дає змогу його видалити. Зазвичай шлях такий: натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки не з'явиться меню, потім натисніть і утримуйте пункт "Вимкнути". Після цього має з'явитися запит на перехід у Safe Mode — підтвердьте його.

Знайдіть і видаліть підозрілий застосунок

У "Безпечному режимі" відкрийте "Налаштування" — "Програми" та перегляньте список встановленого. Особливо звертайте увагу на застосунки, які ви не встановлювали, або ті, що мають дивні назви чи іконки. Відкрийте підозрілий застосунок і натисніть "Видалити".

Якщо кнопка видалення недоступна, це може означати, що програма отримала права адміністратора пристрою. У такому разі спершу відкличте ці дозволи: перейдіть у "Налаштування" — "Безпека" — "Адміністратори пристрою", зніміть позначку біля підозрілої програми, а потім знову поверніться в меню "Програми" і видаліть її.

Перевірте пристрій антивірусом

Після видалення перезавантажте смартфон, щоб вийти з "Безпечного режиму". Далі встановіть антивірус з офіційного Google Play Store (наприклад, Malwarebytes або Avast) і запустіть повне сканування, щоб переконатися, що загрози не залишилися в системі.

Нагадаємо, у Європі виявили новий різновид Android-шкідника, здатного приховано стежити за захищеними чатами й викрадати дані з банківських застосунків. У зоні ризику насамперед користувачі, які встановлюють програми з APK-файлів поза офіційним магазином Google Play.

Також ми писали, що звичайний перегляд сайтів у браузері рідко призводить до зараження смартфона, адже сучасні Android і iOS ізолюють вебсторінки в захищеному середовищі. Втім, поодинокі вразливості все ж трапляються, тому регулярні оновлення системи залишаються критично важливими.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
