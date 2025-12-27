Как самостоятельно удалить вирус с Android — инструкция

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Если смартфон на Android вдруг стал работать медленнее, показывает слишком много рекламы или в списке программ появились непонятные приложения, это может свидетельствовать о заражении вредоносным ПО. В такой ситуации важно быстро ограничить доступ вируса к сети и убрать подозрительный софт.

Как быстро почистить Android от вируса

Отключитесь от интернета

Прежде всего выключите Wi-Fi и мобильные данные. Так вы перекроете вредоносной программе доступ к сети, чтобы она не могла передавать данные или распространяться дальше.

Запустите телефон в "Безопасном режиме"

"Безопасный режим" запускает систему без сторонних приложений — это останавливает работу потенциального вируса и позволяет его удалить. Обычно путь таков: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится меню, затем нажмите и удерживайте пункт "Выключить". После этого должен появиться запрос на переход в Safe Mode — подтвердите его.

Найдите и удалите подозрительное приложение

В "Безопасном режиме" откройте "Настройки" — "Приложения" и просмотрите список установленного. Особенно обращайте внимание на приложения, которые вы не устанавливали, или те, что имеют странные названия или иконки. Откройте подозрительное приложение и нажмите "Удалить".

Если кнопка удаления недоступна, это может означать, что программа получила права администратора устройства. В таком случае сначала отзовите эти разрешения: перейдите в "Настройки" — "Безопасность" — "Администраторы устройства", снимите отметку возле подозрительной программы, а затем снова вернитесь в меню "Программы" и удалите ее.

Проверьте устройство антивирусом

После удаления перезагрузите смартфон, чтобы выйти из "Безопасного режима". Далее установите антивирус из официального Google Play Store (например, Malwarebytes или Avast) и запустите полное сканирование, чтобы убедиться, что угрозы не остались в системе.

Напомним, в Европе обнаружили новую разновидность Android-вредителя, способного скрыто следить за защищенными чатами и похищать данные из банковских приложений. В зоне риска в первую очередь пользователи, которые устанавливают приложения из APK-файлов вне официального магазина Google Play.

Также мы писали, что обычный просмотр сайтов в браузере редко приводит к заражению смартфона, ведь современные Android и iOS изолируют веб-страницы в защищенной среде. Впрочем, единичные уязвимости все же случаются, поэтому регулярные обновления системы остаются критически важными.