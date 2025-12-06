5 признаков, что ваш смартфон взломали — как понять, что хакеры получили доступ

Смартфон с открытой перепиской. Фото: Unsplash

Смартфон давно превратился в личный сейф с перепиской, фото, паролями и банковскими приложениями, поэтому для злоумышленников он — более ценная добыча, чем ноутбук. Одно неосторожное действие, подозрительное приложение или клик по фишинговой ссылке могут открыть им дверь к вашим данным.

О том, какие признаки могут выдать действия хакеров с вашим смартфоном, пишет SlashGear.

Подозрительные приложения и навязчивая реклама

Если вы заметили на телефоне программу, которую точно не устанавливали, — это серьезный повод насторожиться. Особенно, если она появилась после загрузки чего-то не из официального магазина приложений.

Для смартфонов самыми распространенными видами вредоносного ПО являются рекламное ПО и трояны. Adware обычно заваливает пользователя всплывающей рекламой и приносит нелегальный заработок тому, кто его распространяет. Трояны опаснее: они могут перехватывать пароли, считывать сообщения, давать злоумышленникам удаленный доступ к вашим данным.

Если вдруг начали появляться странные баннеры, окна с рекламой или программа, которую вы не помните, лучше сразу проверить, что установлено на устройстве.

Телефон резко "затормозил"

Еще один тревожный признак — резкое падение производительности. Смартфон начинает долго открывать приложения, подвисать, хотя все программы закрыты, а фоновая активность ограничена.

Это может означать, что в фоновом режиме работает скрытое ПО: оно нагружает процессор, использует оперативную память и ресурсы системы, но на экране вы его не видите. Если подобное поведение появилось внезапно, без обновлений или установки "тяжелых" программ, стоит присмотреться внимательнее.

Аккумулятор садится быстрее, а смартфон греется без причины

Криптомайнеры, шпионские приложения и другие виды вредоносного ПО часто постоянно работают в фоне. В результате телефон начинает заметно быстрее разряжаться, даже если вы пользуетесь им, как обычно, или он просто лежит без дела.

Еще один сигнал — перегрев без видимой причины. Если корпус нагревается, когда вы не запускаете игры, камеру или навигацию, вполне возможно, что процессор нагружает именно скрытая программа.

Проверить это можно в меню "Настройки" — "Аккумулятор": там отображается, какие приложения расходуют больше всего энергии. Если видите неизвестное приложение, которое "съедает" неестественно много заряда, это повод немедленно разобраться, что это такое.

Необычно большой расход мобильного интернета

Еще один косвенный признак постороннего вмешательства — внезапное увеличение расхода мобильного трафика. Если вы не меняли свои привычки, но счет от оператора или статистика в настройках показывает существенный рост использования данных, это может означать, что информация с вашего смартфона отправляется на сторонние серверы.

Шпионские программы часто передают логи, историю звонков, SMS, местонахождение или другие данные в фоновом режиме — и все это требует трафика.

Коды подтверждения, которые вы не запрашивали, и фишинговые сообщения

Фишинг продолжает оставаться одним из самых эффективных инструментов мошенников. Сообщения могут поступать из SMS, электронной почты, мессенджеров и иметь вид официальных уведомлений от банка, сервиса или соцсети.

Особенно опасно, если на телефон начали приходить коды подтверждения входа, которых вы не запрашивали. Это может означать, что кто-то пытается авторизоваться в вашем аккаунте, используя уже похищенные данные, и теперь ему не хватает только одноразового кода.

Если подобные сообщения стали регулярными, это серьезный сигнал, что ваши учетные записи или номер телефона уже в поле зрения злоумышленников.

Напомним, в мире насчитываются миллиарды Android-устройств, поэтому они остаются легкой добычей для злоумышленников. Зараженный смартфон может передавать личные данные, показывать навязчивую рекламу и значительно замедлять работу системы.

Также мы писали, что смартфон в руках мошенника становится фактически открытым кошельком: доступ к данным почти ничем не защищен. Самыми опасными являются сообщения с конфиденциальной информацией, ведь именно они превращают устройство в "открытое окно" для злоумышленников.