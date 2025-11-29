Видео
Какие SMS превращают телефон в "открытое окно" для мошенников

Какие SMS превращают телефон в "открытое окно" для мошенников

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 16:32
Защитите свои данные — 3 категории сообщений, которые стоит удалять
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфон, который оказывается в руках злоумышленника, похож на вскрытый кошелек, оставленный в людном парке: все данные фактически открыты, и вопрос лишь в том, когда ими воспользуются. Особенно опасны сообщения, содержащие конфиденциальную информацию — именно они могут превратить ваш телефон в "открытое окно" для мошенников.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, как этого избежать.

Читайте также:

Три типа сообщений, которым не место в памяти смартфона

Эксперты отмечают: в первую очередь стоит избавиться от SMS с кодами подтверждения и паролями к банковским сервисам. Даже несколько цифр могут стать полезной подсказкой для аферистов, если они уже владеют частью ваших личных данных. Как только одноразовый код выполнил свою функцию, его нужно сразу удалить, а затем очистить корзину, ведь в Android и iOS "стертые" сообщения еще долгое время могут храниться в памяти системы.

Не менее рискованно оставлять в телефоне фотографии документов — паспортов, водительских удостоверений и других удостоверений личности. Одного четкого снимка достаточно, чтобы оформить микрозайм, зарегистрировать SIM-карту или продать ваши данные на "черном рынке". Если такие файлы действительно нужны, безопаснее перенести их в зашифрованное облачное хранилище с двухфакторной аутентификацией или хранить в надежном менеджере паролей вроде 1Password, NordLocker или Google Files.

Отдельная категория риска — переписка с конфиденциальной информацией: PIN-коды, номера банковских карт, CVC, домашние адреса или ответы на секретные вопросы. Получив доступ к смартфону, мошенники прежде всего просматривают SMS и популярные мессенджеры, ища фразы вроде "пароль такой же, как и от карты". Даже чат "с самим собой" не защищает: стоит устройству оказаться разблокированным в чужих руках — и все записи станут чужой добычей. При этом удаленные сообщения часто попадают в резервные копии, где остаются доступными еще длительное время.

В итоге любые данные, способные навредить владельцу, не должны храниться в обычных сообщениях. Телефон — это не сейф и не архив: его можно потерять, украсть или взломать. Регулярная очистка SMS и переписки — простая, но действенная привычка, которая помогает сохранить цифровое спокойствие и минимизировать риски для ваших персональных данных.

Напомним, Украина стала первой европейской страной, где заработал пилот Starlink Direct to Cell — технология спутниковой мобильной связи. Благодаря ей абоненты Киевстар могут отправлять SMS даже там, где мобильная сеть полностью отсутствует.

Также мы писали, что непонятные сообщения, навязчивые звонки с неизвестных номеров, рекламные рассылки и нежелательные сообщения в группах стали обыденностью для многих украинских пользователей Viber. В ответ на рост количества жалоб Rakuten Viber напомнил, какие настройки позволяют быстро ограничить спам и нежелательный контент.

мошенничество личные данные смартфон сообщения безопасность пользователи
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
