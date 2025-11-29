Захистіть свої дані — 3 категорії повідомлень, які варто видаляти

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфон, який опиняється в руках зловмисника, схожий на розкритий гаманець, залишений у людному парку: усі дані фактично відкриті, і питання лише в тому, коли ними скористаються. Особливо небезпечними є повідомлення, що містять конфіденційну інформацію — саме вони можуть перетворити ваш телефон на "відкрите вікно" для шахраїв.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, як цього уникнути.

Реклама

Читайте також:

Три типи повідомлень, яким не місце в пам'яті смартфона

Експерти наголошують: у першу чергу варто позбутися SMS із кодами підтвердження та паролями до банківських сервісів. Навіть кілька цифр можуть стати корисною підказкою для аферистів, якщо вони вже володіють частиною ваших особистих даних. Щойно одноразовий код виконав свою функцію, його потрібно одразу видалити, а потім очистити кошик, адже в Android та iOS "стерті" повідомлення ще тривалий час можуть зберігатися в пам'яті системи.

Не менш ризиковано залишати в телефоні фотографії документів — паспортів, водійських посвідчень та інших посвідчень особи. Один чіткий знімок достатній, щоб оформити мікропозику, зареєструвати SIM-карту чи продати ваші дані на "чорному ринку". Якщо такі файли справді потрібні, безпечніше перенести їх до зашифрованого хмарного сховища з двофакторною автентифікацією або зберігати в надійному менеджері паролів на кшталт 1Password, NordLocker чи Google Files.

Окрема категорія ризику — листування з конфіденційною інформацією: PIN-коди, номери банківських карток, CVC, домашні адреси чи відповіді на секретні запитання. Отримавши доступ до смартфона, шахраї насамперед переглядають SMS і популярні месенджери, шукаючи фрази на кшталт "пароль такий самий, як і від карти". Навіть чат "із самим собою" не захищає: варто пристрою опинитися розблокованим у чужих руках — і всі записи стануть чужою здобиччю. При цьому видалені повідомлення часто потрапляють у резервні копії, де залишаються доступними ще тривалий час.

У підсумку будь-які дані, здатні зашкодити власнику, не повинні зберігатися в звичайних повідомленнях. Телефон — це не сейф і не архів: його можна загубити, вкрасти або зламати. Регулярне очищення SMS та листування — проста, але дієва звичка, яка допомагає зберегти цифровий спокій та мінімізувати ризики для ваших персональних даних.

Нагадаємо, Україна стала першою європейською країною, де запрацював пілот Starlink Direct to Cell — технологія супутникового мобільного зв'язку. Завдяки їй абоненти Київстар можуть надсилати SMS навіть там, де мобільна мережа повністю відсутня.

Також ми писали, що незрозумілі повідомлення, нав'язливі дзвінки з невідомих номерів, рекламні розсилки та небажані повідомлення в групах стали буденністю для багатьох українських користувачів Viber. У відповідь на зростання кількості скарг Rakuten Viber нагадав, які налаштування дозволяють швидко обмежити спам і небажаний контент.