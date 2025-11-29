Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Які SMS перетворюють телефон на "відкрите вікно" для шахраїв

Які SMS перетворюють телефон на "відкрите вікно" для шахраїв

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 16:32
Захистіть свої дані — 3 категорії повідомлень, які варто видаляти
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфон, який опиняється в руках зловмисника, схожий на розкритий гаманець, залишений у людному парку: усі дані фактично відкриті, і питання лише в тому, коли ними скористаються. Особливо небезпечними є повідомлення, що містять конфіденційну інформацію — саме вони можуть перетворити ваш телефон на "відкрите вікно" для шахраїв.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, як цього уникнути.

Реклама
Читайте також:

Три типи повідомлень, яким не місце в пам'яті смартфона

Експерти наголошують: у першу чергу варто позбутися SMS із кодами підтвердження та паролями до банківських сервісів. Навіть кілька цифр можуть стати корисною підказкою для аферистів, якщо вони вже володіють частиною ваших особистих даних. Щойно одноразовий код виконав свою функцію, його потрібно одразу видалити, а потім очистити кошик, адже в Android та iOS "стерті" повідомлення ще тривалий час можуть зберігатися в пам'яті системи.

Не менш ризиковано залишати в телефоні фотографії документів — паспортів, водійських посвідчень та інших посвідчень особи. Один чіткий знімок достатній, щоб оформити мікропозику, зареєструвати SIM-карту чи продати ваші дані на "чорному ринку". Якщо такі файли справді потрібні, безпечніше перенести їх до зашифрованого хмарного сховища з двофакторною автентифікацією або зберігати в надійному менеджері паролів на кшталт 1Password, NordLocker чи Google Files.

Окрема категорія ризику — листування з конфіденційною інформацією: PIN-коди, номери банківських карток, CVC, домашні адреси чи відповіді на секретні запитання. Отримавши доступ до смартфона, шахраї насамперед переглядають SMS і популярні месенджери, шукаючи фрази на кшталт "пароль такий самий, як і від карти". Навіть чат "із самим собою" не захищає: варто пристрою опинитися розблокованим у чужих руках — і всі записи стануть чужою здобиччю. При цьому видалені повідомлення часто потрапляють у резервні копії, де залишаються доступними ще тривалий час.

У підсумку будь-які дані, здатні зашкодити власнику, не повинні зберігатися в звичайних повідомленнях. Телефон — це не сейф і не архів: його можна загубити, вкрасти або зламати. Регулярне очищення SMS та листування — проста, але дієва звичка, яка допомагає зберегти цифровий спокій та мінімізувати ризики для ваших персональних даних.

Нагадаємо, Україна стала першою європейською країною, де запрацював пілот Starlink Direct to Cell — технологія супутникового мобільного зв'язку. Завдяки їй абоненти Київстар можуть надсилати SMS навіть там, де мобільна мережа повністю відсутня.

Також ми писали, що незрозумілі повідомлення, нав'язливі дзвінки з невідомих номерів, рекламні розсилки та небажані повідомлення в групах стали буденністю для багатьох українських користувачів Viber. У відповідь на зростання кількості скарг Rakuten Viber нагадав, які налаштування дозволяють швидко обмежити спам і небажаний контент.

шахрайство персональні дані смартфон повідомлення безпека користувачі
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації