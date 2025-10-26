Видаліть їх терміново — які повідомлення не можна зберігати на телефоні

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Щодня ми отримуємо десятки SMS і чат-повідомлень, і частина з них реально загрожує даним та грошам. Експерти наголошують, що окремі повідомлення не варто зберігати — їх потрібно видаляти без зволікання.

Про це пише ТСН.

Кіберзлочинці полюють не лише на паролі, а й на випадкові фрагменти інформації з телефона — саме вони допомагають зламувати акаунти або діставатися до коштів. У чужих руках звичайне повідомлення перетворюється на підказку до ваших особистих даних.

Повідомлення з логінами та паролями

Під час реєстрації деякі сервіси надсилають у SMS ваш логін і пароль. Це зручно, але ризиковано: якщо зловмисник отримає доступ до листування, він легко увійде у ваш акаунт. Щойно отримали такі дані — збережіть їх у менеджері паролів і видаліть SMS.

Особисті листування та медіа

Фото, приватні листування й інший чутливий контент можуть стати інструментом шантажу, якщо телефон загубиться або опиниться в руках злодіїв. Безпечніше видаляти інтимні матеріали з відкритих чатів і тримати їх у зашифрованих сховищах.

Підозрілі посилання

Фішингові атаки часто маскуються під "термінові" банківські чи службові повідомлення. Найкраща тактика — не відкривати такі SMS і не натискати на лінки, а відразу відправляти їх у кошик.

Лінки для входу в акаунти

Деякі сервіси надсилають багаторазові посилання для авторизації. Скопіюйте потрібну адресу у захищене місце, а оригінальне повідомлення видаліть — так ви мінімізуєте ризик несанкціонованого входу.

Банківські повідомлення про залишок

Одноразові коди підтвердження живуть кілька хвилин — їх можна не чіпати. Натомість SMS із балансом на картці та останніми цифрами рахунку краще видаляти одразу після перегляду: у разі втрати телефона ці дані допоможуть шахраям.

Нагадаємо, що навіть попри те, що сучасні смартфони з базовими 128 ГБ пам'яті здаються цілком достатніми, нестача місця залишається поширеною проблемою. Важкі додатки, фото у високій роздільності й відео у 4K швидко заповнюють сховище, а користувачі часто забувають про "прихованого винуватця".

Також ми писали, що в Google Messages для Android з'явилася довгоочікувана можливість "Видалити для всіх", яка дозволяє прибирати нещодавно надіслані повідомлення з екранів одержувачів.