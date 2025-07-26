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Головна Технології Як смартфони з Android "гальмують" через старі SMS-повідомлення

Як смартфони з Android "гальмують" через старі SMS-повідомлення

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 05:12
Тихий "пожирач" пам'яті — як старі SMS гальмують ваш Android-смартфон
Смартфон в руках. Фото: Freepik

У час, коли навіть бюджетні смартфони мають щонайменше 128 ГБ пам'яті, здається, що проблема браку місця залишилася у минулому. Та нові "важкі" застосунки й медіафайли швидко "з'їдають" вільний простір — і часто ми забуваємо про ще одного "тихого" винуватця сповільнення гаджета.

Про це пише SlashGear.

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Сучасні текстові повідомлення більше не обмежуються кількома рядками — до них додають фото, GIF-анімації, аудіо та відео. Саме ці вкладення поступово заповнюють пам'ять, а роздутий обсяг даних у Samsung Messages чи Google Messages змушує процеси працювати повільніше: застосунки відкриваються довше, інтерфейс "пригальмовує", а батарея тане на очах.

Видалення сторічних чатів може звільнити кілька мегабайтів, але кардинально проблему не вирішить, якщо у ваших ланцюжках немає гігабайтів вкладених файлів. Водночас для тих, хто активно обмінюється "важким" контентом і не змінював телефон роками, очищення месенджера від старих розмов помітно полегшить життя пристрою.

Google та Samsung радять регулярно перевіряти сховище й видаляти те, що займає найбільше місця. Оптимальний сценарій — резервні копії в Google One, Photos чи Drive, а за наявності слота microSD — перенесення архівів на карту. Чиста тека із повідомленнями не перетворить смартфон на "ракету", та врятує, коли вільної пам'яті залишаються крихти.

Нагадаємо, навіть найновіший Android-смартфон може працювати повільніше і втрачати заряд удвічі швидше, якщо в ньому накопичуються зайві програми. Фахівці радять уникати певних категорій застосунків, аби не шкодити продуктивності пристрою.

Також ми писали, що заміна смартфона пройде без стресу, якщо заздалегідь підготуватися до перенесення даних і облікових записів. Це дозволить одразу налаштувати новий телефон "під себе" та зберегти звичний досвід користування.

Android смартфон повідомлення корисні поради пам'ять
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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