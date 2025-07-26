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Главная Технологии Как смартфоны с Android "тормозят" из-за старых SMS-сообщений

Как смартфоны с Android "тормозят" из-за старых SMS-сообщений

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 05:12
Тихий "пожиратель" памяти — как старые SMS тормозят ваш Android-смартфон
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Во время, когда даже бюджетные смартфоны имеют не менее 128 ГБ памяти, кажется, что проблема нехватки места осталась в прошлом. Но новые "тяжелые" приложения и медиафайлы быстро "съедают" свободное пространство — и часто мы забываем о еще одном "тихом" виновнике замедления гаджета.

Об этом пишет SlashGear.

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Современные текстовые сообщения больше не ограничиваются несколькими строками — к ним добавляют фото, GIF-анимации, аудио и видео. Именно эти вложения постепенно заполняют память, а раздутый объем данных в Samsung Messages или Google Messages заставляет процессы работать медленнее: приложения открываются дольше, интерфейс "притормаживает", а батарея тает на глазах.

Удаление столетних чатов может освободить несколько мегабайт, но кардинально проблему не решит, если в ваших цепочках нет гигабайтов вложенных файлов. В то же время для тех, кто активно обменивается "тяжелым" контентом и не менял телефон годами, очистка мессенджера от старых разговоров заметно облегчит жизнь устройства.

Google и Samsung советуют регулярно проверять хранилище и удалять то, что занимает больше всего места. Оптимальный сценарий — резервные копии в Google One, Photos или Drive, а при наличии слота microSD — перенос архивов на карту. Чистая папка с сообщениями не превратит смартфон в "ракету", но спасет, когда свободной памяти остаются крохи.

Напомним, даже самый новый Android-смартфон может работать медленнее и терять заряд вдвое быстрее, если в нем накапливаются лишние программы. Специалисты советуют избегать определенных категорий приложений, чтобы не вредить производительности устройства.

Также мы писали, что замена смартфона пройдет без стресса, если заранее подготовиться к переносу данных и учетных записей. Это позволит сразу настроить новый телефон "под себя" и сохранить привычный опыт пользования.

Android смартфон сообщения полезные советы память
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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