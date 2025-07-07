Пам'ять смартфона забита — як швидко звільнити місце без втрат фото та відео

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Пам'ять сучасних смартфонів здатна заповнюватися блискавично, особливо коли користувач активно знімає фото та відео. У найменш зручний момент у телефоні може не залишитися жодного мегабайта, і зробити новий знімок уже неможливо, доки щось не видалиш. Утім, видаляти важливі дані не обов'язково: є швидші й безпечніші способи звільнити простір, не втративши того, що для вас цінне.

Про це пише GSMinfo.

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Вбудована система очищення пам'яті

На більшості смартфонів — і на Android, і на iPhone — є штатний інструмент, що аналізує дані та пропонує видалити зайве. Користувачеві залишається лише переглянути перелік і підтвердити очищення, позбувшись тимчасових або непотрібних файлів за лічені секунди.

Видалення неактивних застосунків

Ігри й програми, котрими ви давно не користуєтеся, часто займають гігабайти. Перегляньте встановлені застосунки й позбудьтеся тих, що "пиляться" без діла — так ви швидко звільните суттєву частину пам'яті.

Очищення кошика

Після видалення фото, відео чи документів вони спершу потрапляють до кошика, продовжуючи займати місце. Спорожнивши його, можна одразу звільнити додатковий простір для справді потрібних даних.

Очищення кешу

Браузери та застосунки накопичують кеш, який непомітно "з'їдає" мегабайти. Видалення цих тимчасових файлів — швидкий і безпечний спосіб повернути смартфону вільну пам'ять, причому результат часто перевищує очікування.

Видалення дубльованих файлів

Серії схожих фото чи копії документів також створюють зайве навантаження. Спеціальні утиліти легко знаходять дублікати й допомагають видалити їх у кілька натискань, звільняючи місце для справді важливого контенту.

Нагадаємо, ще нещодавно роз'єм для microSD-карт був стандартом навіть у флагманських смартфонах, однак нині виробники дедалі частіше відмовляються від нього. Причини — прагнення до водостійкості, швидшої пам'яті й спонукання користувачів до купівлі моделей із більшим обсягом сховища.

Також ми писали, що месенджер Viber може стрімко "з'їдати" вільну пам'ять смартфона, накопичуючи тимчасові файли. Очищення кешу забирає менше ніж хвилину і не впливає на збереження листування чи медіа.