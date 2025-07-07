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Главная Технологии Как быстро очистить память на смартфонах с Android и iOS

Как быстро очистить память на смартфонах с Android и iOS

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 05:12
Память смартфона забита — как быстро освободить место без потерь фото и видео
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Память современных смартфонов способна заполняться молниеносно, особенно когда пользователь активно снимает фото и видео. В наименее удобный момент в телефоне может не остаться ни одного мегабайта, и сделать новый снимок уже невозможно, пока что-то не удалишь. Впрочем, удалять важные данные не обязательно: есть более быстрые и безопасные способы освободить пространство, не потеряв того, что для вас ценно.

Об этом пишет GSMinfo.

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Встроенная система очистки памяти

На большинстве смартфонов — и на Android, и на iPhone — есть штатный инструмент, который анализирует данные и предлагает удалить лишнее. Пользователю остается лишь просмотреть список и подтвердить очистку, избавившись от временных или ненужных файлов за считанные секунды.

Удаление неактивных приложений

Игры и приложения, которыми вы давно не пользуетесь, часто занимают гигабайты. Просмотрите установленные приложения и избавьтесь от тех, что "пылятся" без дела — так вы быстро освободите существенную часть памяти.

Очистка корзины

После удаления фото, видео или документов они сначала попадают в корзину, продолжая занимать место. Опустошив ее, можно сразу освободить дополнительное пространство для действительно нужных данных.

Очистка кэша

Браузеры и приложения накапливают кэш, который незаметно "съедает" мегабайты. Удаление этих временных файлов — быстрый и безопасный способ вернуть смартфону свободную память, причем результат часто превышает ожидания.

Удаление дублированных файлов

Серии похожих фото или копии документов также создают лишнюю нагрузку. Специальные утилиты легко находят дубликаты и помогают удалить их в несколько нажатий, освобождая место для действительно важного контента.

Напомним, еще недавно разъем для microSD-карт был стандартом даже во флагманских смартфонах, однако сейчас производители все чаще отказываются от него. Причины — стремление к водостойкости, более быстрой памяти и побуждение пользователей к покупке моделей с большим объемом хранилища.

Также мы писали, что мессенджер Viber может стремительно "съедать" свободную память смартфона, накапливая временные файлы. Очистка кэша занимает меньше минуты и не влияет на сохранение переписки или медиа.

Android телефоны смартфон iOS память очистка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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