Они опасны для телефона — какие SMS лучше сразу удалять

Дата публикации 26 октября 2025 16:32
обновлено: 16:29
Удалите их срочно — какие сообщения нельзя сохранять на телефоне
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Ежедневно мы получаем десятки SMS и чат-сообщений, и часть из них реально угрожает данным и деньгам. Эксперты отмечают, что отдельные сообщения не стоит сохранять — их нужно удалять без промедления.

Об этом пишет ТСН.

Киберпреступники охотятся не только на пароли, но и на случайные фрагменты информации с телефона — именно они помогают взламывать аккаунты или добираться до средств. В чужих руках обычное сообщение превращается в подсказку к вашим личным данным.

Сообщения с логинами и паролями

При регистрации некоторые сервисы присылают в SMS ваш логин и пароль. Это удобно, но рискованно: если злоумышленник получит доступ к переписке, он легко войдет в ваш аккаунт. Как только получили такие данные — сохраните их в менеджере паролей и удалите SMS.

Личные переписки и медиа

Фото, личные переписки и другой чувствительный контент могут стать инструментом шантажа, если телефон потеряется или окажется в руках воров. Безопаснее удалять интимные материалы из открытых чатов и держать их в зашифрованных хранилищах.

Подозрительные ссылки

Фишинговые атаки часто маскируются под "срочные" банковские или служебные сообщения. Лучшая тактика — не открывать такие SMS и не нажимать на ссылки, а сразу отправлять их в корзину.

Линки для входа в аккаунты

Некоторые сервисы присылают многократные ссылки для авторизации. Скопируйте нужный адрес в защищенное место, а оригинальное сообщение удалите — так вы минимизируете риск несанкционированного входа.

Банковские сообщения об остатке средств

Одноразовые коды подтверждения живут несколько минут — их можно не трогать. Зато SMS с балансом на карте и последними цифрами счета лучше удалять сразу после просмотра: в случае потери телефона эти данные помогут мошенникам.

Напомним, что даже несмотря на то, что современные смартфоны с базовыми 128 ГБ памяти кажутся вполне достаточными, нехватка места остается распространенной проблемой. Тяжелые приложения, фото в высоком разрешении и видео в 4K быстро заполняют хранилище, а пользователи часто забывают о "скрытом виновнике".

Также мы писали, что в Google Messages для Android появилась долгожданная возможность "Удалить для всех", которая позволяет убирать недавно отправленные сообщения с экранов получателей.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
