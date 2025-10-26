Удалите их срочно — какие сообщения нельзя сохранять на телефоне

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Ежедневно мы получаем десятки SMS и чат-сообщений, и часть из них реально угрожает данным и деньгам. Эксперты отмечают, что отдельные сообщения не стоит сохранять — их нужно удалять без промедления.

Об этом пишет ТСН.

Киберпреступники охотятся не только на пароли, но и на случайные фрагменты информации с телефона — именно они помогают взламывать аккаунты или добираться до средств. В чужих руках обычное сообщение превращается в подсказку к вашим личным данным.

Сообщения с логинами и паролями

При регистрации некоторые сервисы присылают в SMS ваш логин и пароль. Это удобно, но рискованно: если злоумышленник получит доступ к переписке, он легко войдет в ваш аккаунт. Как только получили такие данные — сохраните их в менеджере паролей и удалите SMS.

Личные переписки и медиа

Фото, личные переписки и другой чувствительный контент могут стать инструментом шантажа, если телефон потеряется или окажется в руках воров. Безопаснее удалять интимные материалы из открытых чатов и держать их в зашифрованных хранилищах.

Подозрительные ссылки

Фишинговые атаки часто маскируются под "срочные" банковские или служебные сообщения. Лучшая тактика — не открывать такие SMS и не нажимать на ссылки, а сразу отправлять их в корзину.

Линки для входа в аккаунты

Некоторые сервисы присылают многократные ссылки для авторизации. Скопируйте нужный адрес в защищенное место, а оригинальное сообщение удалите — так вы минимизируете риск несанкционированного входа.

Банковские сообщения об остатке средств

Одноразовые коды подтверждения живут несколько минут — их можно не трогать. Зато SMS с балансом на карте и последними цифрами счета лучше удалять сразу после просмотра: в случае потери телефона эти данные помогут мошенникам.

