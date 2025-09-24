Видео
WhatsApp получил перевод сообщений — как включить

WhatsApp получил перевод сообщений — как включить

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 12:32
WhatsApp запустил перевод сообщений — как работает новая функция на iOS и Android
Мессенджер WhatsApp на экране смартфона. Фото: Pexels

В WhatsApp появляется встроенный перевод, помогающий общаться на разных языках без сторонних сервисов. Функция работает в личных чатах, группах и каналах и постепенно разворачивается для Android и iPhone.

Об этом говорится в официальном блоге WhatsApp.

Как работает новая функция

WhatsApp внедряет перевод сообщений непосредственно в интерфейсе. Если получаете текст на другом языке, достаточно зажать сообщение и нажать "Перевести".

Пользователь может выбрать язык, с которого или на который выполнить перевод, а также загрузить нужные пакеты языков для использования в дальнейшем. На Android дополнительно доступно автоматическое включение перевода для всего разговора — все будущие входящие сообщения в этом чате будут переводиться автоматически.

Перевод выполняется на устройстве пользователя, поэтому WhatsApp не имеет доступа к содержимому переписки.

Развертывание стартует постепенно и охватывает ограниченное количество языков с последующим расширением. На Android функция запускается на шести языках: английском, испанском, хинди, португальском, русском и арабском. На iPhone поддержка стартует с более 19 языков, включая украинский.

Напомним, галерея смартфона часто превращается в беспорядочный архив с мемами из рабочих чатов, десятками одинаковых фото или видео, которые так и остались не просмотренными. В большинстве случаев все это появляется автоматически после использования WhatsApp, но такое поведение легко изменить.

Также мы писали, что WhatsApp получает новую функцию Writing Help — интеллектуальный инструмент для помощи в формулировке сообщений. Он работает на базе технологии Private Processing, которая обеспечивает защиту личных данных, и предлагает готовые варианты текстов в разных стилях.

WhatsApp сообщения перевод мессенджер функции общение
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
