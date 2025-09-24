WhatsApp запустил перевод сообщений — как работает новая функция на iOS и Android

Мессенджер WhatsApp на экране смартфона. Фото: Pexels

В WhatsApp появляется встроенный перевод, помогающий общаться на разных языках без сторонних сервисов. Функция работает в личных чатах, группах и каналах и постепенно разворачивается для Android и iPhone.

Об этом говорится в официальном блоге WhatsApp.

Как работает новая функция

WhatsApp внедряет перевод сообщений непосредственно в интерфейсе. Если получаете текст на другом языке, достаточно зажать сообщение и нажать "Перевести".

Пользователь может выбрать язык, с которого или на который выполнить перевод, а также загрузить нужные пакеты языков для использования в дальнейшем. На Android дополнительно доступно автоматическое включение перевода для всего разговора — все будущие входящие сообщения в этом чате будут переводиться автоматически.

Перевод выполняется на устройстве пользователя, поэтому WhatsApp не имеет доступа к содержимому переписки.

Развертывание стартует постепенно и охватывает ограниченное количество языков с последующим расширением. На Android функция запускается на шести языках: английском, испанском, хинди, португальском, русском и арабском. На iPhone поддержка стартует с более 19 языков, включая украинский.

