WhatsApp добавил напоминания для сообщений — как включить функцию

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет ставить напоминания на конкретные сообщения, чтобы вернуться к ним позже. Она помогает не потерять важные детали в оживленных чатах и не забыть ответить.

О том, как ее включить, пишет MacRumors.

Как работает новая функция WhatsApp

Функция доступна в версии WhatsApp 25.25.74 для iPhone. Пользователь может зажать любой "пузырь" сообщения в чате и в контекстном меню выбрать пункт Remind me. Далее предлагаются готовые интервалы — 2 часа, 8 часов, 24 часа — или вариант Custom для собственной даты и времени.

Чтобы поставить напоминание для сообщения в WhatsApp:

откройте чат в WhatsApp и долго нажмите на нужное сообщение;

в меню выберите More....;

нажмите Remind Me;

укажите интервал в 2, 8 или 24 часа, или Custom для точного времени и даты.

После установки в углу "пузырька" появится иконка колокольчика — это индикатор активного напоминания. Когда сработает уведомление, в зависимости от настроек предварительного просмотра вы можете увидеть содержимое сообщения, название чата и превью медиа.

Решение с настоящим напоминанием удобнее и надежнее, чем просто обозначать сообщение звездочкой или делать скриншот и надеяться, что вспомните о нем позже.

Напомним, в WhatsApp появляется новая функция Writing Help — помощник, который помогает пользователям точнее формулировать сообщения. Она работает на основе технологии Private Processing, которая гарантирует сохранение конфиденциальности данных.

Также мы писали, что WhatsApp выпустил бета-обновление для Android в рамках программы Google Play Beta — версия 2.25.22.13. В ней команда тестирует новую возможность, которая позволит общаться даже с теми людьми, у которых нет собственной учетной записи WhatsApp.