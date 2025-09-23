WhatsApp додав нагадування для повідомлень — як увімкнути

Месенджер WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

У месенджері WhatsApp з'явилася нова функція, яка дозволяє ставити нагадування на конкретні повідомлення, щоб повернутися до них пізніше. Вона допомагає не загубити важливі деталі у жвавих чатах і не забути відповісти.

Про те, як її увімкнути, пише MacRumors.

Читайте також:

Як працює нова функція WhatsApp

Функція доступна у версії WhatsApp 25.25.74 для iPhone. Користувач може затиснути будь-яку "бульбашку" повідомлення в чаті й у контекстному меню обрати пункт Remind me. Далі пропонуються готові інтервали — 2 години, 8 годин, 24 години — або варіант Custom для власної дати й часу.

Функція нагадування про повідомлення у WhatsApp. Фото: MacRumors

Щоб поставити нагадування для повідомлення в WhatsApp:

відкрийте чат у WhatsApp і довго натисніть на потрібне повідомлення;

у меню оберіть More...;

натисніть Remind Me;

вкажіть інтервал у 2, 8 або 24 години, або Custom для точного часу й дати.

Після встановлення в кутку "бульбашки" з'явиться іконка дзвіночка — це індикатор активного нагадування. Коли спрацює сповіщення, залежно від налаштувань попереднього перегляду ви можете побачити вміст повідомлення, назву чату та прев'ю медіа.

Рішення зі справжнім нагадуванням зручніше та надійніше, ніж просто позначати повідомлення зірочкою чи робити скриншот і сподіватися, що згадаєте про нього пізніше.

Нагадаємо, у WhatsApp з'являється нова функція Writing Help — помічник, що допомагає користувачам точніше формулювати повідомлення. Вона працює на основі технології Private Processing, яка гарантує збереження конфіденційності даних.

Також ми писали, що WhatsApp випустив бета-оновлення для Android у рамках програми Google Play Beta — версія 2.25.22.13. У ній команда тестує нову можливість, яка дозволить спілкуватися навіть із тими людьми, у яких немає власного облікового запису WhatsApp.