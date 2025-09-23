Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології WhatsApp отримав функцію, якої дуже не вистачає в Telegram

WhatsApp отримав функцію, якої дуже не вистачає в Telegram

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 11:41
WhatsApp додав нагадування для повідомлень — як увімкнути
Месенджер WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

У месенджері WhatsApp з'явилася нова функція, яка дозволяє ставити нагадування на конкретні повідомлення, щоб повернутися до них пізніше. Вона допомагає не загубити важливі деталі у жвавих чатах і не забути відповісти.

Про те, як її увімкнути, пише MacRumors.

Реклама
Читайте також:

Як працює нова функція WhatsApp

Функція доступна у версії WhatsApp 25.25.74 для iPhone. Користувач може затиснути будь-яку "бульбашку" повідомлення в чаті й у контекстному меню обрати пункт Remind me. Далі пропонуються готові інтервали — 2 години, 8 годин, 24 години — або варіант Custom для власної дати й часу.

Функция напоминания про сообщения в WhatsApp
Функція нагадування про повідомлення у WhatsApp. Фото: MacRumors

Щоб поставити нагадування для повідомлення в WhatsApp:

  • відкрийте чат у WhatsApp і довго натисніть на потрібне повідомлення;
  • у меню оберіть More...;
  • натисніть Remind Me;
  • вкажіть інтервал у 2, 8 або 24 години, або Custom для точного часу й дати.

Після встановлення в кутку "бульбашки" з'явиться іконка дзвіночка — це індикатор активного нагадування. Коли спрацює сповіщення, залежно від налаштувань попереднього перегляду ви можете побачити вміст повідомлення, назву чату та прев'ю медіа.

Рішення зі справжнім нагадуванням зручніше та надійніше, ніж просто позначати повідомлення зірочкою чи робити скриншот і сподіватися, що згадаєте про нього пізніше.

Нагадаємо, у WhatsApp з'являється нова функція Writing Help — помічник, що допомагає користувачам точніше формулювати повідомлення. Вона працює на основі технології Private Processing, яка гарантує збереження конфіденційності даних.

Також ми писали, що WhatsApp випустив бета-оновлення для Android у рамках програми Google Play Beta — версія 2.25.22.13. У ній команда тестує нову можливість, яка дозволить спілкуватися навіть із тими людьми, у яких немає власного облікового запису WhatsApp.

WhatsApp iPhone повідомлення месенджер функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації