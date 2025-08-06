Користуватися WhatsApp можна буде без акаунта — як працюватимуть гостьові чати

Логотип WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp випустив оновлення для Android у межах програми Google Play Beta — версія 2.25.22.13. У ній команда працює над функцією, що дозволить спілкуватися з людьми, які не мають облікового запису WhatsApp.

Про це пише WABetaInfo.

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Як працюватимуть "гостьові чати"

У бета-версії виявлено підготовку функції "guest chats" — розмов із користувачами без акаунта WhatsApp. На відміну від "чужих чатів" (third-party chats), що потребують інтеграції сторонніх сервісів, "гостьові чати" працюватимуть всередині екосистеми WhatsApp і керуватимуться самою платформою.

Користувач WhatsApp зможе надіслати запрошення людині з контактів, яка не встановлювала застосунок. Отримувач відкриє пряме посилання та приєднається до приватної розмови з ініціатором — посилання можна надсилати будь-яким зручним способом (SMS, email, соцмережі). Для гостьової розмови не потрібно створювати акаунт і встановлювати додаток.

Функція має обмеження: неможливо надсилати медіа (фото, відео, GIF), записувати голосові чи відеоповідомлення та здійснювати дзвінки. "Гостьові чати" підтримуватимуть лише формат "один на один", групові розмови недоступні.

Гостьовий чат у WhatsApp. Фото: WABetaInfo

Попри це, всі повідомлення у таких діалогах захищатимуться наскрізним шифруванням: зміст бачитимуть лише учасники. Імовірно, гість отримуватиме доступ через інтерфейс на кшталт WhatsApp Web — це дозволить створити приватну зашифровану сесію без інсталяції застосунку.

Нагадаємо, месенджер WhatsApp почав тестувати функцію коротких дайджестів непрочитаних повідомлень за допомогою Meta AI. Наразі новинка доступна лише англомовним користувачам у США, але згодом її запровадять в інших країнах.

Також ми писали, що WhatsApp вперше за 15 років почне показувати рекламу всередині застосунку. Вона з'явиться у вкладці Updates, при цьому зміст чатів не використовуватимуть для таргетування.