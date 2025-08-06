Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології У WhatsApp тестують гостьові чати — як це працюватиме

У WhatsApp тестують гостьові чати — як це працюватиме

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 12:32
Користуватися WhatsApp можна буде без акаунта — як працюватимуть гостьові чати
Логотип WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp випустив оновлення для Android у межах програми Google Play Beta — версія 2.25.22.13. У ній команда працює над функцією, що дозволить спілкуватися з людьми, які не мають облікового запису WhatsApp.

Про це пише WABetaInfo.

Реклама
Читайте також:

Як працюватимуть "гостьові чати"

У бета-версії виявлено підготовку функції "guest chats" — розмов із користувачами без акаунта WhatsApp. На відміну від "чужих чатів" (third-party chats), що потребують інтеграції сторонніх сервісів, "гостьові чати" працюватимуть всередині екосистеми WhatsApp і керуватимуться самою платформою.

Користувач WhatsApp зможе надіслати запрошення людині з контактів, яка не встановлювала застосунок. Отримувач відкриє пряме посилання та приєднається до приватної розмови з ініціатором — посилання можна надсилати будь-яким зручним способом (SMS, email, соцмережі). Для гостьової розмови не потрібно створювати акаунт і встановлювати додаток.

Функція має обмеження: неможливо надсилати медіа (фото, відео, GIF), записувати голосові чи відеоповідомлення та здійснювати дзвінки. "Гостьові чати" підтримуватимуть лише формат "один на один", групові розмови недоступні.

Гостевой чат в WhatsApp
Гостьовий чат у WhatsApp. Фото: WABetaInfo

Попри це, всі повідомлення у таких діалогах захищатимуться наскрізним шифруванням: зміст бачитимуть лише учасники. Імовірно, гість отримуватиме доступ через інтерфейс на кшталт WhatsApp Web — це дозволить створити приватну зашифровану сесію без інсталяції застосунку.

Нагадаємо, месенджер WhatsApp почав тестувати функцію коротких дайджестів непрочитаних повідомлень за допомогою Meta AI. Наразі новинка доступна лише англомовним користувачам у США, але згодом її запровадять в інших країнах.

Також ми писали, що WhatsApp вперше за 15 років почне показувати рекламу всередині застосунку. Вона з'явиться у вкладці Updates, при цьому зміст чатів не використовуватимуть для таргетування.

WhatsApp Meta користувачі месенджер функції спілкування
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації