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Главная Технологии В WhatsApp тестируют гостевые чаты — как это будет работать

В WhatsApp тестируют гостевые чаты — как это будет работать

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 12:32
Пользоваться WhatsApp можно будет без аккаунта — как будут работать гостевые чаты
Логотип WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp выпустил обновление для Android в рамках программы Google Play Beta — версия 2.25.22.13. В ней команда работает над функцией, которая позволит общаться с людьми, которые не имеют учетной записи WhatsApp.

Об этом пишет WABetaInfo.

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Как будут работать "гостевые чаты"

В бета-версии обнаружена подготовка функции "guest chats" — разговоров с пользователями без аккаунта WhatsApp. В отличие от "чужих чатов" (third-party chats), требующих интеграции сторонних сервисов, "гостевые чаты" будут работать внутри экосистемы WhatsApp и управляться самой платформой.

Пользователь WhatsApp сможет отправить приглашение человеку из контактов, который не устанавливал приложение. Получатель откроет прямую ссылку и присоединится к частному разговору с инициатором — ссылку можно отправлять любым удобным способом (SMS, email, соцсети). Для гостевого разговора не нужно создавать аккаунт и устанавливать приложение.

Функция имеет ограничения: невозможно отправлять медиа (фото, видео, GIF), записывать голосовые или видеосообщения и совершать звонки. "Гостевые чаты" будут поддерживать только формат "один на один", групповые разговоры недоступны.

Гостевой чат в WhatsApp
Гостевой чат в WhatsApp, фото: WABetaInfo

Несмотря на это, все сообщения в таких диалогах будут защищаться сквозным шифрованием: содержание будут видеть только участники. Вероятно, гость будет получать доступ через интерфейс вроде WhatsApp Web — это позволит создать частную зашифрованную сессию без установки приложения.

Напомним, мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию коротких дайджестов непрочитанных сообщений с помощью Meta AI. Пока новинка доступна только англоязычным пользователям в США, но впоследствии ее введут в других странах.

Также мы писали, что WhatsApp впервые за 15 лет начнет показывать рекламу внутри приложения. Она появится во вкладке Updates, при этом содержание чатов не будут использовать для таргетирования.

WhatsApp Meta пользователи мессенджер функции общение
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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