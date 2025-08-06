Пользоваться WhatsApp можно будет без аккаунта — как будут работать гостевые чаты

В WhatsApp тестируют гостевые чаты — как это будет работать
WhatsApp выпустил обновление для Android в рамках программы Google Play Beta — версия 2.25.22.13. В ней команда работает над функцией, которая позволит общаться с людьми, которые не имеют учетной записи WhatsApp.
Об этом пишет WABetaInfo.
Как будут работать "гостевые чаты"
В бета-версии обнаружена подготовка функции "guest chats" — разговоров с пользователями без аккаунта WhatsApp. В отличие от "чужих чатов" (third-party chats), требующих интеграции сторонних сервисов, "гостевые чаты" будут работать внутри экосистемы WhatsApp и управляться самой платформой.
Пользователь WhatsApp сможет отправить приглашение человеку из контактов, который не устанавливал приложение. Получатель откроет прямую ссылку и присоединится к частному разговору с инициатором — ссылку можно отправлять любым удобным способом (SMS, email, соцсети). Для гостевого разговора не нужно создавать аккаунт и устанавливать приложение.
Функция имеет ограничения: невозможно отправлять медиа (фото, видео, GIF), записывать голосовые или видеосообщения и совершать звонки. "Гостевые чаты" будут поддерживать только формат "один на один", групповые разговоры недоступны.
Несмотря на это, все сообщения в таких диалогах будут защищаться сквозным шифрованием: содержание будут видеть только участники. Вероятно, гость будет получать доступ через интерфейс вроде WhatsApp Web — это позволит создать частную зашифрованную сессию без установки приложения.
Напомним, мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию коротких дайджестов непрочитанных сообщений с помощью Meta AI. Пока новинка доступна только англоязычным пользователям в США, но впоследствии ее введут в других странах.
Также мы писали, что WhatsApp впервые за 15 лет начнет показывать рекламу внутри приложения. Она появится во вкладке Updates, при этом содержание чатов не будут использовать для таргетирования.
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