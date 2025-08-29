Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології У WhatsApp з'явилася кнопка, що робить слова переконливішими

У WhatsApp з'явилася кнопка, що робить слова переконливішими

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 11:41
WhatsApp запускає Writing Help — як працює нова ШІ-функція для повідомлень
Застосунок WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

У WhatsApp з'являється Writing Help — інструмент, що підказує, як краще сформулювати повідомлення й водночас зберігає приватність. Функція працює на базі технології Private Processing і пропонує готові варіанти в різних стилях, які можна прийняти або відредагувати.

Про це йдеться в офіційному блозі WhatsApp.

Реклама
Читайте також:

Як це працює та що з приватністю

Writing Help дає поради щодо формулювань у стилях на кшталт "професійний", "смішний" чи "підтримувальний", аби підібрати правильний тон. Щоб скористатися, почніть писати повідомлення в індивідуальному або груповому чаті й натисніть нову іконку олівця.

Функция Writing Help в WhatsApp
Інтерфейс функції Writing Help у WhatsApp. Фото: Meta

Writing Help побудовано на технології Private Processing, яка дозволяє використовувати Meta AI для генерації відповідей без доступу Meta чи WhatsApp до вашого оригінального тексту або запропонованих перефразувань.

Від самого старту над архітектурою Private Processing працювали спільно із фахівцями з безпеки для стрес-тестування й валідації. Керування залишається за користувачем: можливості на кшталт Writing Help і Message Summaries є опційними та за замовчуванням вимкнені.

Запуск стартує англійською мовою в США та ще кількох країнах, пізніше цього року WhatsApp планує розширити підтримку на інші мови й ринки.

Нагадаємо, WhatsApp вперше за 15 років існування сервісу запускає рекламу всередині застосунку. Вона з'являтиметься лише у вкладці Updates, якою щодня користуються приблизно 1,5 млрд людей.

Також ми писали, що WhatsApp почав тестувати нову функцію коротких дайджестів непрочитаних повідомлень, створених за допомогою Meta AI. Наразі ця можливість доступна англомовним користувачам у США, але найближчим часом її планують поширити й на інші країни та мови.

WhatsApp Meta штучний інтелект повідомлення месенджер функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації