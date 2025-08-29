WhatsApp запускає Writing Help — як працює нова ШІ-функція для повідомлень

Застосунок WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

У WhatsApp з'являється Writing Help — інструмент, що підказує, як краще сформулювати повідомлення й водночас зберігає приватність. Функція працює на базі технології Private Processing і пропонує готові варіанти в різних стилях, які можна прийняти або відредагувати.

Про це йдеться в офіційному блозі WhatsApp.

Як це працює та що з приватністю

Writing Help дає поради щодо формулювань у стилях на кшталт "професійний", "смішний" чи "підтримувальний", аби підібрати правильний тон. Щоб скористатися, почніть писати повідомлення в індивідуальному або груповому чаті й натисніть нову іконку олівця.

Інтерфейс функції Writing Help у WhatsApp. Фото: Meta

Writing Help побудовано на технології Private Processing, яка дозволяє використовувати Meta AI для генерації відповідей без доступу Meta чи WhatsApp до вашого оригінального тексту або запропонованих перефразувань.

Від самого старту над архітектурою Private Processing працювали спільно із фахівцями з безпеки для стрес-тестування й валідації. Керування залишається за користувачем: можливості на кшталт Writing Help і Message Summaries є опційними та за замовчуванням вимкнені.

Запуск стартує англійською мовою в США та ще кількох країнах, пізніше цього року WhatsApp планує розширити підтримку на інші мови й ринки.

Нагадаємо, WhatsApp вперше за 15 років існування сервісу запускає рекламу всередині застосунку. Вона з'являтиметься лише у вкладці Updates, якою щодня користуються приблизно 1,5 млрд людей.

Також ми писали, що WhatsApp почав тестувати нову функцію коротких дайджестів непрочитаних повідомлень, створених за допомогою Meta AI. Наразі ця можливість доступна англомовним користувачам у США, але найближчим часом її планують поширити й на інші країни та мови.