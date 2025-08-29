Видео
В WhatsApp появилась кнопка, делающая слова более убедительными

В WhatsApp появилась кнопка, делающая слова более убедительными

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 11:41
WhatsApp запускает Writing Help — как работает новая ИИ-функция для сообщений
Приложение WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

В WhatsApp появляется Writing Help — инструмент, подсказывающий, как лучше сформулировать сообщение и при этом сохраняющий приватность. Функция работает на базе технологии Private Processing и предлагает готовые варианты в разных стилях, которые можно принять или отредактировать.

Об этом говорится в официальном блоге WhatsApp.

Читайте также:

Как это работает и что с приватностью

Writing Help дает советы по формулировкам в стилях вроде "профессиональный", "смешной" или "поддерживающий", чтобы подобрать правильный тон. Чтобы воспользоваться, начните писать сообщения в индивидуальном или групповом чате и нажмите новую иконку карандаша.

Функция Writing Help в WhatsApp
Интерфейс функции Writing Help в WhatsApp. Фото: Meta

Writing Help построена на технологии Private Processing, которая позволяет использовать Meta AI для генерации ответов без доступа Meta или WhatsApp к вашему оригинальному тексту или предложенным перефразировкам.

С самого старта над архитектурой Private Processing работали совместно со специалистами по безопасности для стресс-тестирования и валидации. Управление остается за пользователем: возможности вроде Writing Help и Message Summaries являются опциональными и по умолчанию отключены.

Запуск стартует на английском языке в США и еще нескольких странах, позже в этом году WhatsApp планирует расширить поддержку на другие языки и рынки.

Напомним, WhatsApp впервые за 15 лет существования сервиса запускает рекламу внутри приложения. Она будет появляться только во вкладке Updates, которой ежедневно пользуются примерно 1,5 млрд человек.

Также мы писали, что WhatsApp начал тестировать новую функцию коротких дайджестов непрочитанных сообщений, созданных с помощью Meta AI. Сейчас эта возможность доступна англоязычным пользователям в США, но в ближайшее время ее планируют распространить и на другие страны и языки.

WhatsApp Meta искусственный интеллект сообщения мессенджер функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
