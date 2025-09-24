Відео
Окупанти захопили дитину після розстрілу сім’ї на Донеччині
Головна Технології WhatsApp отримав вбудований перекладач повідомлень — як це працює

WhatsApp отримав вбудований перекладач повідомлень — як це працює

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 12:32
WhatsApp додав переклад повідомлень — як працює нова функція на Android та iPhone
Месенджер WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Pexels

У WhatsApp з'являється вбудований переклад, що допомагає спілкуватися різними мовами без сторонніх сервісів. Функція працює в особистих чатах, групах і каналах та поступово розгортається для Android і iPhone.

Про це йдеться в офіційному блозі WhatsApp.

Читайте також:

Як працює нова функція

WhatsApp впроваджує переклад повідомлень безпосередньо в інтерфейсі. Якщо отримуєте текст іншою мовою, достатньо затиснути повідомлення і натиснути "Перекласти".

Користувач може обрати мову, з якої або на яку виконати переклад, а також завантажити потрібні пакети мов для використання надалі. На Android додатково доступне автоматичне увімкнення перекладу для всієї розмови — усі майбутні вхідні повідомлення в цьому чаті будуть перекладатися автоматично.

Переклад виконується на пристрої користувача, тож WhatsApp не має доступу до вмісту листування.

Розгортання стартує поступово та охоплює обмежену кількість мов із подальшим розширенням. На Android функція запускається шістьма мовами: англійською, іспанською, гінді, португальською, російською та арабською. На iPhone підтримка стартує з понад 19 мов, включно з українською.

Нагадаємо, галерея смартфона часто перетворюється на безладний архів із мемами з робочих чатів, десятками однакових фото чи відео, які так і залишилися не переглянутими. У більшості випадків усе це з'являється автоматично після використання WhatsApp, але таку поведінку легко змінити.

Також ми писали, що WhatsApp отримує нову функцію Writing Help — інтелектуальний інструмент для допомоги у формулюванні повідомлень. Він працює на базі технології Private Processing, яка забезпечує захист особистих даних, і пропонує готові варіанти текстів у різних стилях.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
