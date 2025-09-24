WhatsApp додав переклад повідомлень — як працює нова функція на Android та iPhone

Месенджер WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Pexels

У WhatsApp з'являється вбудований переклад, що допомагає спілкуватися різними мовами без сторонніх сервісів. Функція працює в особистих чатах, групах і каналах та поступово розгортається для Android і iPhone.

Про це йдеться в офіційному блозі WhatsApp.

Як працює нова функція

WhatsApp впроваджує переклад повідомлень безпосередньо в інтерфейсі. Якщо отримуєте текст іншою мовою, достатньо затиснути повідомлення і натиснути "Перекласти".

Користувач може обрати мову, з якої або на яку виконати переклад, а також завантажити потрібні пакети мов для використання надалі. На Android додатково доступне автоматичне увімкнення перекладу для всієї розмови — усі майбутні вхідні повідомлення в цьому чаті будуть перекладатися автоматично.

Переклад виконується на пристрої користувача, тож WhatsApp не має доступу до вмісту листування.

Розгортання стартує поступово та охоплює обмежену кількість мов із подальшим розширенням. На Android функція запускається шістьма мовами: англійською, іспанською, гінді, португальською, російською та арабською. На iPhone підтримка стартує з понад 19 мов, включно з українською.

