Як прибрати спам та набридливий контент у Viber — корисні налаштування

Незрозумілі повідомлення, раптові дзвінки від незнайомих номерів, нав'язлива реклама та недоречні повідомлення у групах стали звичними проблемами для багатьох українських користувачів Viber. У відповідь на численні скарги Rakuten Viber нагадав, які саме налаштування допоможуть швидко обмежити спам і набридливий контент.

Як налаштування Viber допомагають боротися зі спамом

Однією з найчастіших скарг є повідомлення та дзвінки від номерів, яких немає в телефонній книзі. Щоб такі звернення не з'являлися в основних чатах, сервіс радить увімкнути опцію "Запити на повідомлення". Після її активації всі меседжі від незбережених контактів автоматично потраплятимуть до окремого розділу і не заважатимуть у головному списку діалогів.

Користувачі Android додатково можуть скористатися функцією ідентифікації абонента — вона показує, наскільки безпечним може бути вхідний дзвінок і допомагає вирішити, чи варто відповідати.

Окрема проблема — рекламні розсилки. Усі такі повідомлення збираються в розділі "Бізнес-чати". Там можна відкрити конкретний бренд і вручну вимкнути сповіщення від нього, фактично контролюючи, які комерційні пропозиції надходитимуть надалі.

У Viber також нагадують про можливість налаштувати, хто може додавати користувача до груп і спільнот. У розділі конфіденційності можна обрати параметр "Мої контакти" — після цього запрошувати до групи зможуть лише люди з телефонної книги.

Крім того, сервіс дозволяє надсилати скарги на окремі дописи, канали або чатботи. Такі звернення допомагають швидше виявляти порушення правил і обмежувати доступ до контенту, що виходить за рамки норм.

Окремо Rakuten Viber нагадує про автоматичну перевірку повідомлень: система аналізує всі меседжі з посиланнями, номерами телефонів або email-адресами й оцінює, чи можуть вони бути спамом або становити ризик для користувача.

У разі отримання підозрілих повідомлень компанія радить не відкривати вкладені посилання, не продовжувати взаємодію з відправником, надіслати скаргу до служби підтримки та заблокувати контакт через меню чату.

Нагадаємо, Viber із часом може помітно займати більше місця у сховищі смартфона, але це зовсім не означає, що потрібно видаляти чати чи фото. Достатньо очистити кеш — і застосунок знову працюватиме швидко, не торкаючись жодної важливої інформації.

Також ми писали, що Viber залишається одним із найпопулярніших месенджерів в Україні, а щодня через нього надсилають мільйони фото та святкових листівок. Однак саме під виглядом таких яскравих картинок нерідко приховуються шахрайські схеми.