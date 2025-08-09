Відео
Головна Технології Як очистити кеш Viber на iPhone та Android без втрати даних

Як очистити кеш Viber на iPhone та Android без втрати даних

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 16:32
Без видалення чатів і фото — як очистити кеш Viber на Android та iPhone
Застосунок Viber на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Viber здатен поступово "захаращувати" сховище смартфона, та це не привід видаляти листування чи знімки. Достатньо почистити кеш, і програма знову працюватиме швидко, не чіпаючи важливих даних.

Про те, як це зробити, пише РадіоТрек.

Читайте також:

Чому варто очистити кеш

Кеш — це тимчасові файли, які зберігаються для прискорення роботи додатка. Їх видалення не впливає на повідомлення, фото чи контакти, але повертає вільний простір у пам'яті.

Щоб очистити кеш Viber на iPhone, потрібно:

  • відкрити "Налаштування" смартфона;
  • знайти у списку Viber та натиснути на нього;
  • перейти у розділ "Пам'ять і дані";
  • обрати "очистити кеш".

Щоб очистити кеш на Android, потрібно:

  • запустити Viber;
  • натиснути на меню з трьома лініями у верхній частині екрана;
  • перейти до "Налаштування" — "Сховище даних і кеш";
  • видалити всі дані, що позначені як кеш.

Після цієї операції чати й контакти залишаться недоторканими. Для повної безпеки світлин радять попередньо зберегти їх у галереї. Після очищення кешу месенджер працюватиме швидше, а пам'ять смартфона не буде переповнена.

Нагадаємо, Viber залишається одним із найпопулярніших месенджерів в Україні, але під виглядом яскравих листівок та зображень у ньому можуть ховатися шахрайські схеми. Зловмисники використовують ці пастки, щоб отримати доступ до смартфона жертви.

Також ми писали, що у квітні 2025 року в Україні стартував сервіс знайомств Viber Dating. Він інтегрований у застосунок і обіцяє безпечне спілкування з новими людьми з дотриманням конфіденційності.

Android iPhone Viber смартфон iOS пам'ять
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
