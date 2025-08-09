Без видалення чатів і фото — як очистити кеш Viber на Android та iPhone

Застосунок Viber на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Viber здатен поступово "захаращувати" сховище смартфона, та це не привід видаляти листування чи знімки. Достатньо почистити кеш, і програма знову працюватиме швидко, не чіпаючи важливих даних.

Про те, як це зробити, пише РадіоТрек.

Чому варто очистити кеш

Кеш — це тимчасові файли, які зберігаються для прискорення роботи додатка. Їх видалення не впливає на повідомлення, фото чи контакти, але повертає вільний простір у пам'яті.

Щоб очистити кеш Viber на iPhone, потрібно:

відкрити "Налаштування" смартфона;

знайти у списку Viber та натиснути на нього;

перейти у розділ "Пам'ять і дані";

обрати "очистити кеш".

Щоб очистити кеш на Android, потрібно:

запустити Viber;

натиснути на меню з трьома лініями у верхній частині екрана;

перейти до "Налаштування" — "Сховище даних і кеш";

видалити всі дані, що позначені як кеш.

Після цієї операції чати й контакти залишаться недоторканими. Для повної безпеки світлин радять попередньо зберегти їх у галереї. Після очищення кешу месенджер працюватиме швидше, а пам'ять смартфона не буде переповнена.

Нагадаємо, Viber залишається одним із найпопулярніших месенджерів в Україні, але під виглядом яскравих листівок та зображень у ньому можуть ховатися шахрайські схеми. Зловмисники використовують ці пастки, щоб отримати доступ до смартфона жертви.

Також ми писали, що у квітні 2025 року в Україні стартував сервіс знайомств Viber Dating. Він інтегрований у застосунок і обіцяє безпечне спілкування з новими людьми з дотриманням конфіденційності.