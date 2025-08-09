Без удаления чатов и фото — как очистить кэш Viber на Android и iPhone

Как очистить кэш Viber на iPhone и Android без потери данных
Viber способен постепенно "захламлять" хранилище смартфона, но это не повод удалять переписку или снимки. Достаточно почистить кэш, и программа снова будет работать быстро, не трогая важных данных.
О том, как это сделать, пишет РадиоТрек.
Почему стоит очистить кэш
Кэш — это временные файлы, которые хранятся для ускорения работы приложения. Их удаление не влияет на сообщения, фото или контакты, но возвращает свободное пространство в памяти.
Чтобы очистить кэш Viber на iPhone, нужно:
- открыть "Настройки" смартфона;
- найти в списке Viber и нажать на него;
- перейти в раздел "Память и данные";
- выбрать "очистить кэш".
Чтобы очистить кэш на Android, нужно:
- запустить Viber;
- нажать на меню с тремя линиями в верхней части экрана;
- перейти в "Настройки" — "Хранилище данных и кэш";
- удалить все данные, обозначенные как кэш.
После этой операции чаты и контакты останутся нетронутыми. Для полной безопасности фотографий советуют предварительно сохранить их в галерее. После очистки кэша мессенджер будет работать быстрее, а память смартфона не будет переполнена.
Напомним, Viber остается одним из самых популярных мессенджеров в Украине, но под видом ярких открыток и изображений в нем могут скрываться мошеннические схемы. Злоумышленники используют эти ловушки, чтобы получить доступ к смартфону жертвы.
Также мы писали, что в апреле 2025 года в Украине стартовал сервис знакомств Viber Dating. Он интегрирован в приложение и обещает безопасное общение с новыми людьми с соблюдением конфиденциальности.
