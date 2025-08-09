Видео
Главная Технологии Как очистить кэш Viber на iPhone и Android без потери данных

Как очистить кэш Viber на iPhone и Android без потери данных

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 16:32
Без удаления чатов и фото — как очистить кэш Viber на Android и iPhone
Приложение Viber на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Viber способен постепенно "захламлять" хранилище смартфона, но это не повод удалять переписку или снимки. Достаточно почистить кэш, и программа снова будет работать быстро, не трогая важных данных.

О том, как это сделать, пишет РадиоТрек.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит очистить кэш

Кэш — это временные файлы, которые хранятся для ускорения работы приложения. Их удаление не влияет на сообщения, фото или контакты, но возвращает свободное пространство в памяти.

Чтобы очистить кэш Viber на iPhone, нужно:

  • открыть "Настройки" смартфона;
  • найти в списке Viber и нажать на него;
  • перейти в раздел "Память и данные";
  • выбрать "очистить кэш".

Чтобы очистить кэш на Android, нужно:

  • запустить Viber;
  • нажать на меню с тремя линиями в верхней части экрана;
  • перейти в "Настройки" — "Хранилище данных и кэш";
  • удалить все данные, обозначенные как кэш.

После этой операции чаты и контакты останутся нетронутыми. Для полной безопасности фотографий советуют предварительно сохранить их в галерее. После очистки кэша мессенджер будет работать быстрее, а память смартфона не будет переполнена.

Напомним, Viber остается одним из самых популярных мессенджеров в Украине, но под видом ярких открыток и изображений в нем могут скрываться мошеннические схемы. Злоумышленники используют эти ловушки, чтобы получить доступ к смартфону жертвы.

Также мы писали, что в апреле 2025 года в Украине стартовал сервис знакомств Viber Dating. Он интегрирован в приложение и обещает безопасное общение с новыми людьми с соблюдением конфиденциальности.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
